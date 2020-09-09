OECD ülkelerinde işsizlik düşmeye devam ediyor, yüzde 7.7'ye geriledi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerde işsizlik, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,7'ye geriledi.

AA’nin haberine göre, OECD'nin raporuna göre, COVID-19 salgını ile nisanda yükselen işsizlik, mayıstan bu yana üst üste üç ay düşüş kaydetti.

OECD'ye üye ülkelerde şu anda 50 milyon 535 bin işsiz bulunuyor. Söz konusu rakam, geçen yılın sonuna göre koronavirüs etkisiyle 15 milyon 345 bin kişi daha fazla. Ancak bu yılın nisan ayına göre ise 4 milyon 842 bin kişi daha az.

Euro Bölgesi'nde ise işsizlik dört aydır art arda yükselişini sürdürerek temmuzda yüzde 7,9'a çıktı. İşsizlik, temmuzda İtalya, Fransa, Portekiz ve İrlanda'da yüzde 0,3 artış gösterdi.

Kolombiya ilk, İspanya ikinci sırada

OECD'ye üye ülkeler arasında temmuzda en yüksek işsizlik yüzde 19,7 ile Kolombiya'da gerçekleşirken, Kolombiya'yı yüzde 15,8 ile İspanya izledi.

Japonya'da, 0,1 puan artan işsizlik, yüzde 2,9'a yükselirken, Güney Kore'de 0,1 puan azalarak yüzde 4,2'ye indi.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD'de ise işsizlik, temmuzda 0,9 puan düşerek yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.

Genç işsizliği yüzde 16.2

OECD ülkeleri içinde genç işsizliği oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 16,2'ye geriledi. Genç işsizliği temmuz ayı itibarıyla İspanya'da yüzde 41,7 ve İtalya'da yüzde 31,1 olarak belirlendi. Temmuz ayı rakamları yer almayan Yunanistan'da ise genç işsizliği mayısta yüzde 37,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye yer almadı

Raporda, Türkiye ile ilgili temmuz ayı rakamlarına yer verilmedi. Türkiye'de mayısta mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik yüzde 11,8 olmuştu.