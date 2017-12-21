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Ekonomi

OECD ülkeleri arasında en uzun çalışma saatleri Türkiye'de

Türkiye’de her çalışan, haftalık yasal çalışması süresinden ortalama 4 saat fazla çalışıyor

21 Aralık 2017 16:51

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre Türkiye, mesainin en uzun olduğu ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alırken, haftalık 50 saat ve üzerinde çalışanların oranının yüzde 43’ün üzerinde olduğu görüldü. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, “İş-yaşam” dengesinde Türkiye’den sonra en kötü performans gösteren ülkeler ise yüzde 28.8 ile Meksika, yüzde 27.1 ile Güney Kore. Yıllık olarak bakıldığında OECD, ortalama çalışma süresinin bin 765 saat olarak belirlenmesine rağmen Türkiye’de toplam çalışma süresi bin 855 saat. Türkiye’de haftalık yasal çalışma süresi 45 saat ancak her çalışan ortalama 4 saat fazla çalışıyor. İşveren, çalışma süresini haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde bölebiliyor. Sürelerin eşit olması gerekmiyor. Yani işveren, işçiden onay aldıysa pazartesi günü dokuz saat, salı günü yedi saat, çarşamba günü 10 saat işçiyi çalıştırabilir. Buradaki tek sınır, günlük çalışma süresinin 11 saati geçmemesi. Üstelik yemek ve çay molaları ise çalışma süresinden sayılmıyor.

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