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Ekonomi

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini 2017 için yüzde 6,9, 2018 için yüzde 5,3 olarak açıkladı

13 Mart 2018 23:43

OECD'nin "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Türkiye'nin büyüme tahmini, 2017 için yüzde 6,1'den yüzde 6,9'a, 2018 için yüzde 4,9'dan yüzde 5,3'e, 2019 için de yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e yükseltildi.

İç talepteki güçlü artışın gelecek dönemde Türkiye'de büyümeyi destekleyeceği belirtilen raporda, Türkiye'de teşviklerin azalmasıyla büyümenin gelecek yıllarda yüzde 5 civarında seyredeceği bildirildi.

Kurdaki değişimlerin ve emtia fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmaların Türkiye, Meksika ve Arjantin'de enflasyon baskılarını artırabileceği vurgulanan raporda, küresel ekonomik büyümenin Avro Bölgesi, Çin, Türkiye ve Brezilya'nın olumlu katkısıyla 2017'de yüzde 3,7 gerçekleştiği kaydedildi.

Söz konusu oranın 2011'den beri en güçlü büyüme oranı olduğuna işaret edilen raporda, sanayi üretimi, yatırım ve ticaretin yükseldiği, iş dünyası ve Tüketici Güveninin arttığı belirtildi.

Raporda, güçlü büyümeye yeni istihdamın eşlik ettiği, OECD çapında işsizlik oranının kriz öncesi seviyelere gerilediği, özellikle 55 yaş ve üzerindeki nüfusun istihdam oranında artış yaşandığı ancak genç işsizlikte önemli bir ilerleme sağlanamadığı kaydedildi.

Dünyanın 2018 ve 2019'da yüzde 3,9 büyüyeceği, Avro Bölgesi'nin 2018'de yüzde 2,3 ve 2019'da yüzde 2,1, ABD'nin 2018'de yüzde 2,9 ve 2019'da 2,8 büyüyeceği tahminine yer verilen raporda, en hızlı büyümenin Hindistan'da yaşanacağına işaret edildi.

Hindistan'ın 2018'de yüzde 7,2 ve 2019'da yüzde 7,5, Çin'in 2018'de yüzde 6,7 ve 2019'da yüzde 6,4 büyüyeceği belirtildi.

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