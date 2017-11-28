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Ekonomi

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

OECD, 2017 enflasyon beklentisini de yukarı revize etti

28 Kasım 2017 17:23

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 3.4'ten yüzde 6.1'e, gelecek yıl için de yüzde 3.5'ten yüzde 4.9'a yükseltti.

OECD, 2017 yılı enflasyon beklentisini de yukarı revize etti, buna göre TÜFE beklentisi 2017 için yüzde 10.4'ten yüzde 10.7'ye, 2018 için yüzde 8.1'den yüzde 9.9'a çıktı.

OECD, "güçlü mali teşviklerin ve ihracat pazarında toparlanma"ya bağlı olarak, Türkiye için 2017 ve 2018 yılları gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.

OECD’nin bugün yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 3.5ten yüzde 4.9a yükseltilirken, 2019 yılı büyüme öngörüsü de yüzde 4.7 olarak belirlendi.

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