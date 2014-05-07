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Ekonomi

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini bir puan düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahmini aşağıya çekti

07 Mayıs 2014 15:46

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahmini, sermaye piyasalarındaki gerilimden kaynaklanan yüksek faizleri ve kredi ile özel sektör talebindeki düşüşü gerekçe göstererek aşağıya çekti.

Yılda iki kez yayınladığı Ekonomik Görünüm raporunda OECD, "Siyasi gerilim güvene zarar verdi, sermaye çıkışlarına neden oldu ve merkez bankasını 2014'ün başında faiz oranlarını keskin şekilde artırmaya zorladı. Cari işlemler açığı yüksek seviyede kalmaya devam ederken büyüme de 2015'in ortasına kadar sönük olacak." dedi.

OECD, Türkiye'nin 2014 için büyüme tahminini yüzde 3,8'den yüzde 2,8'e, gelecek yıl için büyüme tahminini ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e düşürdü.

Paris merkezli kuruluş Türkiye'nin manşet enflasyonunun bu yıl yüzde 8'e yükseleceği tahmininde bulundu. Kuruluşun daha önceki tahmini yüzde 6,1 idi. OECD 2015 için enflasyon tahminini de yüzde 5,8'den yüzde 6,5'e çıkardı.

Sürdürülebilir yerel ve uluslararası güvenin kritik olduğunu da belirten OECD; para, mali ve finansal politikaların ihtiyatlı olması gerektiğini belirtti.

OECD açıklamasında, "Enflasyon oranının düşürülmesi son zamanlarda kazanılan rekabetçiliğin korunması ve Türkiye'nin global ticarette beklenilen iyileşmeden yarar görmesi için temel öneme sahip. Resmi sektörde iş şartlarının geliştirilerek doğrudan yabancı yatırım girişlerindeki payın artırılması dış kaynaklı hassasiyeti azaltacaktır." dedi.

OECD, Türkiye'nin cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranın ise bu yıl yüzde 6,6 olacağı gelecek yıl ise yüzde 6,9'a yükseleceği tahmininde bulunuyor.

Kurum ayrıca Türkiye'de işsizlik oranının 2014'te yüzde 9,8, 2015'te ise yüzde 9,6 olmasını bekliyor.

OECD açıklamasının devamında, "ABD'nin para politikasının beklenilen normalleşmesi süresince finansal piyasada daha fazla telaş ve içerde siyasi tansiyonun şiddetlenmesi iki önemli risk" dedi.

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