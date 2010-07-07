-OECD: TÜRKİYE'DE GENÇ KESİMDEKİ İŞSİZLİK ORANI %25,3 PARİS (A.A) - 07.07.2010 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) göre, Türkiye'de işsizlikten en çok etkilenen kesim olan gençler arasındaki işsizlik oranı, geçen yıl itibarıyla yüzde 25,3 düzeyine çıktı. OECD'nin İstihdam Raporuna göre, Türkiye'de, genç nüfustaki işsizlik oranı 1999'da yüzde 15 iken, 2008'de yüzde 20,5'e ve geçen yıl da yüzde 25,3'e çıktı. 12 ay ve üzerinde uzun dönemli işsizlik oranı ise 2008 yılında yüzde 26,9 iken geçen yıl yüzde 25,3'e geriledi. OECD, Türkiye'de kadın nüfus içindeki istihdam oranını yüzde 24,2 olarak belirledi. Yine aynı verilere göre, Türkiye'de yaşlı nüfus içindeki istihdam oranı da yüzde 28,2 düzeyinde bulunuyor. -OECD'DE İŞSİZLİK ORANI ÇOK YÜKSEK- Öte yandan rapora göre, OECD ülkelerinde küresel krizin en büyük faturası işsizlik oldu. OECD ülkelerinde 47 milyon işsiz bulunuyor ve kriz öncesine dönebilmeleri için 17 milyon yeni istihdam yaratılması gerekiyor.