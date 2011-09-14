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Ekonomi

OECD: Türkiye işsiz gençlerde dünya birincisi

Genç nüfusunun yüzde 28.7'si işsiz olarak sınıflandırılan Türkiye, işsiz gençlik konusunda dünyanın en kötü ülkesi oldu.

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Genç nüfusunun yüzde 28.7'si işsiz olarak sınıflandırılan Türkiye, işsiz gençlik konusunda dünyanın en kötü ülkesi oldu.


Genç işsiziler açısından en kötü durumda olan Türkiye'yi, İsrail ve Meksika izledi.


Bugün yayımlanan uluslararası istatistiklere göre, Türkiye'de üniversiteye giremeyen ve işsiz olan genç sayısı, diğer tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha fazla.


Türkiye, 15 ile 19 yaş arasında olup da yapacak bir işi olmayanların sayısına göre yapılan sıralamada 32 ülke arasında sonuncu oldu.


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından açıklanan istatistikler, AK Parti iktidarı döneminde genç insanların iş yaşamına hazırlanması konusunda atılan adımların başarısız olduğuna işaret ediyor.


Rakamlar orta öğretimi tamamlayan her 10 gençten yaklaşık üçünün işsiz olup 2009 yılında üniversiteye giremediğini gösteriyor. Bu rakam uluslararası ortalamanın çok üzerinde bir oran oldu.


OECD tarafından yayımlanan ayrı bir istatistikte ise öğretmen maaşlarında en fazla artış yüzde 50'nin de üzerinde oranlarla Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Türkiye'de gerçekleşti.


(CNNTurk - Metin Güneş)

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