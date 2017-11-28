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Ekonomi

OECD Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yüzde 6.1'e yükseltti

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yüzde 3

28 Kasım 2017 16:21

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yüzde 3.4\'ten yüzde 6.1\'e yükseltti.
OECD, \"güçlü mali teşviklerin ve ihracat pazarında toparlanma\"ya bağlı olarak, Türkiye için 2017 ve 2018 yılları gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.
OECD\'nin bugün yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 3.5’ten yüzde 4.9’a yükseltilirken, 2019 yılı büyüme öngörüsü de yüzde 4.7 olarak belirlendi.

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