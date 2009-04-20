OECD: Trilyonluk teşvik paketlerinden fazlasına ih

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, hükümetlerin ekonominin canlanması için hazırladığı trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerinin işlemeye başladığını, ancak dünya ekonomisinin 80 yılda gördüğü en kötü durgunluk döneminden çıkması için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi.



Gurria, Çin'in başkenti Pekin'de bir toplantıda Reuters'e yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin gelecek yıla kadar düzelmeyeceğini, ekonominin büyümesinin muhtemelen 2010 yılının sonuna doğru tekrar başlayacağını ifade etti.



Çin'in, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,1 büyümesinin, "çok güçlü" teşvik paketinin çalışmaya başladığını gösterdiğini ve ABD yönetiminin ekonomiyi istikrara kavuşturma çabalarının ilk işaretlerinin görüldüğünü bildiren Gurria, bu yılın dünya ekonomisi için çok zor geçeceğini sözlerine ekledi.



IMF: Gelecek yıl ilk yarıda düzelme başlıyor



Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, IMF'nin küresel ekonominin büyümesine ilişkin tahminlerini azaltacağını kaydetti.



Strauss-Kahn, "Küresel ekonomide düzelmenin gelecek yılın ilk yarısında başlamasını bekliyorum" dedi.



Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Japonya'da yayımlanan Nikkei gazetesine yaptığı açıklamada,AMB'nin ölçülü bir faiz indirimini ihtimal dışı bırakmayacağını ve 25 baz puanlık indirim için yeri olduğunu bildirdi.



Geçen ay gösterge faiz oranını yüzde 1,25'e indiren AMB, geçen yıl ekim ayından bu yana 300 baz puan indirim yaptı.



Trichet, Mainichi gazetesine de, son zamanlardaki bazı cesaret verici verilerin, küresel ekonominin, finansal ve ekonomik krizin en kötüsünü görmüş olabileceği umutlarını artırdığını belirtti.



Ancak bu yılın çok zor bir yıl olacağına dikkati çeken Trichet, yıl boyunca inişler ve çıkışlar, iyi ve kötü işaretler olacağını kaydetti.

