OECD: Tarımda üreticiye verilen destek yüzde 54'e geriledi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) hazırladığı rapora göre, tarıma verilen desteğin GSYH içindeki payı son 3 yılda yüzde 4’ten yüzde 1.4’e geriledi. Geçen yıl üreticiye verilen taban fiyatı desteği yüzde 78’den yüzde 54’e geriledi.

OECD'nin yayınladığı Tarım İzleme Raporu'na göre, tarımsal destekler 2002 yılına kadar ortalama olarak gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4'ünü oluştururken, 2018-2020 yılları arasında yüzde 1.4'e geriledi.

GSYH'de tarımın payı 6.4'e geriledi

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, geçen yıl bu oran yüzde 1.61'e çıksa da, salgın nedeniyle dünyada tarım ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi üreticilere bir darbe daha vurdu. 2002 yılına kadar toplam tarımsal desteklerin yüzde 78'ini oluşturan taban fiyat desteği geçen yıl yüzde 54'e geriledi. Tarımsal desteklerin azalmasında, tarım sektörünün GSYH içindeki payının düşmesi de etkili oldu. OECD veri tabanına göre, 2002 yılında tarımın GSYH'den aldığı pay yüzde 10.2 iken geçen yıl bu oran yüzde 6.4'e geriledi. Türkiye, 2002 yılında tarımsal desteğin GSYH'den aldığı yüzde 3.66 payla OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alırken, 2020 yılında yüzde 1.61'le 3'üncü sıraya düştü.

"Tarımda dışa bağımlı hale geldik"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “tek adam keyfi yönetimi” diye nitelendirdiği sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz son 3 yılda tarım ve ona bağlı sektörlere desteklerin azaldığını söyledi. “Ülkemizde 2010 yılı üretimin kırıldığı, ithalatın zirve yapmaya başladığı yıldır” diyen Sarıbal, bir yandan tarıma verilen desteklerin azaldığını, diğer yandan da ithalatın arttığını kaydetti.

Sarıbal şunları söyledi:

“OECD verilerine göre, 2017 yılında 25 milyar dolar tarım ve ona bağlı sektörlere yatırım ve destek sağlanırken 2018 ve 2019 yılında bu rakam 8 milyar dolara kadar geriledi. 2020 yılında ise bu miktar 11 milyar dolar oldu. AKP hükümetleri döneminde tarım ve bağlı sektörlere yapılan yatırımlar ortalama yıllık 17 milyar dolar iken neredeyse yarı yarıya azalarak son 3 yılda 9 milyar dolara düştü. Ülkemiz tek adam keyfi yönetimi sonucu tarımda dışa bağımlı hale gelirken, çiftçimiz pandemi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı savunmasız bırakıldı.”