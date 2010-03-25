OECD rüşvetle mücadelede Türkiye'den memnun

T24 - Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, OECD'nin, uluslararası ticari işlemlerde rüşvetle mücadele konusunda Türkiye'nin gayretlerini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.



Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu'nun 16-19 Mart tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilen toplantısında görüşülen Türkiye'nin, 2. Aşama ve 2. Aşama tekrar incelemesi sonrası hazırlanan yazılı raporunun takdirle karşılandığı ifade edildi.



Açıklamada, Türkiye'nin, OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili, OECD Çalışma Grubunun tavsiyelerinden yalnızca birini kısmen, geriye kalan tavsiyelerin tamamını eksiksiz yerine getirerek, büyük bir başarı sergilediği ve sözleşmeye taraf 37 ülkenin takdirini kazandığı belirtildi.



Ticari şirketlerin dış denetiminin genişletilmesiyle ilgili kısmen yerine getirilen tavsiyenin de Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın kabul edilmesiyle tamamen yerine getirileceğine dikkatİ çekilen açıklamada, Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubunun 2007'de Türkiye'ye sözleşmenin uygulanması konusunda güçlü tavsiyelerde bulunduğu anımsatıldı. Açıklamada, 2009 yılındaki incelemesinde ise Türkiye'nin tavsiyelerin yerine getirilmesi konusunda doğru adımlar attığının altını çizdiği hatırlatıldı.



Açıklamada, Çalışma Grubunun, emsal inceleme sistemi ile Türkiye'nin sözleşmeyi uygulama konusundaki gayretlerini izlemeye devam edeceği bildirilerek, bu çerçevede özellikle şimdiye kadar yavaş fakat kararlı bir şekilde sürdürülen IIC incelemesindeki gelişmeler ile tüzel kişilerin sorumluluğunu düzenleyen kanunun etkinliği konularının yakından takip edileceği belirtildi.