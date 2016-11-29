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Ekonomi

OECD raporu: Türkiye’de çocukların dörtte biri yoksul!

Rapora göre, gelirin yarısı zengine gidiyor...

29 Kasım 2016 13:29

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye’de çocukların dörtte birinin yoksul olduğunu ortaya koyan bir rapor yayımladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, OECD’nin güncellediği Gelir Eşitsizliği Raporu’na göre yoksulluk oranı yüzde 17.2 olan Türkiye’de, 18 yaş altı çocukların yüzde 25.3’ü yoksul. Oran, 18-25 yaş arası gençlerde yüzde 14.1 iken, 26-65 yaş arası yetişkinlerde 12.9 olarak belirlendi. Yaşlılarda yoksulluk oranı yüzde 18.9, çalıştığı halde yoksul olanların oranı yüzde 15.6 oldu.

 

Gelirin yarısı zengine

 

Rapora göre 2014 itibarıyla, nüfusun en altta yer alan yüzde 10’luk dilimi toplam gelirin yüzde 2.3’ünü, en altta yer alan yüzde 20’lik dilimi toplam gelirin yüzde 6.1’ini, en altta yer alan yüzde 40’lık bölümü toplam gelirin 16.8’ini elde ederken, üstte yer alan yüzde 40’lık dilim toplam gelirden yüzde 67.9, üstte yer alan yüzde 20’lik dilim toplam gelirden yüzde 45.9 ve en üstte yer alan yüzde 10’luk dilim, toplam gelirin yüzde 30 pay alıyor. Türkiye’de gelir eşitsizliğinin 2010’dan beri 2 puana yakın azaldığına işaret eden raporda Şili, Macaristan ve Türkiye’de emek gelirlerinin yılda yüzde 4-6’lık yükselişinden en fazla düşük gelirli hanehalklarının yararlandığı ifade edildi.

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