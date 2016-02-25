OECD Raporu: İşgücüne katılım ve istihdamda göçmen işçiler Türk işçileri geçti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) işgücü piyasasına yönelik yapmış olduğu araştırmada, Türkiye'deki göçmenlerin işgücüne katılım oranı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yüksek olduğu ortaya çıktı. Raporda, göçmenlerin istihdam oranı yüzde 54 iken Türkiye vatandaşlarının oranı yüzde 49.6 olarak belirtildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), üye 34 ülkede göçmen işgücünü araştırdı. Araştırmada Türkiye’de göçmenlerin işgücüne katılım oranı yüzde 61.3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında ise OECD verilerine göre işgücüne katılım oranı sadece yüzde 55.1. İstihdam oranında da aynı sonuçla karşılaşılaşılan raporda, Türk vatandaşlarının istihdam oranı yüzde 49.6 iken göçmenlerin istihdam oranı yüzde 54 olarak belirtildi. Türkiye’de 2.5 milyon Suriyelinin yanı sıra eski Doğu Bloku ülkelerinden ve Avrupa ile ABD’den gelen göçmenlerin oluşturduğu nüfus istihdam piyasasında Türklerden çok daha aktif ve başarılı. Suriyeli göçmenler gelmeden önce ise oranlar Türk vatandaşları daha yüksek istihdam ve işgücüne katılım oranına sahipti.
6 ay bekleyecekler
Göçmen işgücü Türkiye’nin en güncel sorunlarından biri. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni düzenleme 2.5 milyon Suriyelinin çalışma çağında olanlarına istihdam kapısını açtı. Yönetmeliğe göre, Suriye uyruklular, geçici koruma kayıt tarihinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra çalışma izni almak için başvuruda bulunabilecekler. Henüz rakamlar ortada olmasa da Suriyelilerin yüzde 52’nin işgücüne katılması öngörülüyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in Meclis Mülteci Alt Komisyonu’nda verdiği bilgilere göre sadece yüzde 3’ü eğitimli-vasıflı yüzde 80’inin mesleği ise ‘bilinmeyen’ kategorisinde. Önder bugüne kadar 8 bin başvuru olduğunu ve 7 bin 351 Suriyeliye çalışma izni verildiğini açıkaldı. Şimdi bu vasıfsız işçiler çalışma izinleriyle işgücü piyasasında çok daha aktif olacaklar. Bir kısmının kayıtdışı çalıştığı verilere yansımıştı.
İşsizlikte kötü
OECD ise tüm üye ülkelerindeki göçmen istihdamını araştırdı. Bu sonuçlara göre Türkiye’deki göçmenlerin istihdam oranı yüzde 54. Erkeklerde bu oran yüzde 70.5, kadınlarda ise yüzde 37.2. Oranlar 2010 yılında yani Suriyeli göçmenler henüz Türkiye’ye gelmeden önce erkeklerde istihdama oranı yüzde 64.5, kadınlarda yüzde 27.8 idi. Türk vatandaşlarına gelindiğinde ise istihdam oranı erkeklerde yüzde 69.6, kadınlarda sadece yüzde 29.5. 201 yılında Türk vatandaşı erkeklerin istihdam oranı yüzde 66.7 idi ve göçmen erkeklerine göre daha yüksek bir orana sahipti. Göçmenlerden Türk vatandaşlarının daha iyi olduğu tek konu işsizlik oranında. Göçmenlerde işsizlik oranı yüzde 12 iken Türk vatandaşlarında yüzde 10. Erkek göçmenlerin işsizlik oranı yüzde 10.5, kadın göçmenlerin ise yüzde 14.7. Türk vatandaşı erkeklerin işsizlik oranı yüzde 9.2, kadınların yüzde 12. İşgücüne katılım oranı da oldukça yüksek. Göçmenlerin işgücüne katılım oranı yüzde 61.8, Türk vatandaşlarının ise yüzde 55.1. Türk vatandaşı erkeklerde bu oran yüzde 76.6 iken göçmen erkeklerde yüzde 78.7, göçmen kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 43.6, Türk vatandaşı kadınlarda ise yüzde 33.5.
Ekonomiye katkı 356 milyar dolar
Dünya Bankası’nın göçmenlerin ekonomiye etkisi üzerine yaptığı bir araştırmaya göre göçmenlerin katkısının oldukça büyük olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre küresel ekonomiye göçmenlerin net mali etkisi 356 milyar dolar seviyesinde olacak. Bazı ekonomistler ise 25 yıl içinde göçmenlerin global ekonomiye etkisinin 39 trilyon doları bulacağını öngörüyor. Ayrıca işgücü arzının bu kadar hızlı artması yerel ekonomilerin işgücü piyasasında yenilenmeyi de kaçınılmaz hale getirecek. Büyük potansiyel taşıyan göçmen işgücü özellikle gelişmiş ülkelerdeki yaşlı nüfusun yerine istihdam piyasasında büyük rol oynayacaklar.
Türkiye’de işgücü piyasasındaki durum
İstihdam oranı (%)
Göçmen 54
Vatandaş 49.6
İşsizlik oranı (%)
Göçmen 12
Vatandaş 10
İşgücüne katılım oranı (%)
Göçmen 61.3
Vatandaş 55.1
OECD’de göçmenlerde işsizlik oranı (%)
Yunanistan 34.5
İspanya 33.3
Belçika 17.6
Portekiz 16.9
Finlandiya 16.8
İtalya 16.4
İsveç 16.4
Fransa 16
İrlanda 13.5
Slovenya 13
Danimarka 12.3
Polonya 12.1
Hollanda 12
TÜRKİYE 12
Avusturya 10.1
Estonya 9.3
Kanada 7.9
Almanya 7.9
Norveç 7.9
İsviçre 7.7
İzlanda 7.6
Slovakya 7.4
Lüksemburg 7.2
İngiltere 7.1
Çek Cumhuriyeti 7
Meksika 6.8
Yeni Zelanda 6.3
Avustralya 6.1
Macaristan 6.0
ABD 5.8
OECD’de istihdam oranı (%)
Avustralya
Yabancı 69.6
Yerli 72.7
Avusturya
Yabancı 64.9
Yerli 72.6
Belçika
Yabancı 52.8
Yerli 63.9
Kanada
Yabancı 70.2
Yerli 72.9
Çek Cum.
Yabancı 71.8
Yerli 68.9
Estonya
Yabancı 63.9
Yerli 74.2
Finlandiya
Yabancı 60.7
Yerli 69.2
Almanya
Yabancı 56.7
Yerli 74.9
Yunanistan
Yabancı 68.3
Yerli 74.9
Macaristan
Yabancı 50.3
Yerli 49.3
İzlanda
Yabancı 80.9
Yerli 81.7
İrlanda
Yabancı 61.2
Yerli 61.9
İtalya
Yabancı 58.4
Yerli 55.3
Lüksemburg
Yabancı 72.0
Yerli 61.5
Meksika
Yabancı 53.4
Yerli 60.4
Hollanda
Yabancı 62.3
Yerli 75.7
Yeni Zelanda
Yabancı 71.9
Yerli 75.2
Norveç
Yabancı 69.8
Yerli 76.1
Polonya
Yabancı 63.0
Yerli 72.7
Portekiz
Yabancı 66.6
Yerli 62.2
Slovakya
Yabancı 66.1
Yerli 60.9
Slovenya
Yabancı 58.2
Yerli 64.5
İspanya
Yabancı 52.3
Yerli 56.6
İsviçre
Yabancı 63.5
Yerli 77.7
İngiltere
Yabancı 69.4
Yerli 72.4
ABD
Yabancı 69.1
Yerli 66.5