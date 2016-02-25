OECD Raporu: İşgücüne katılım ve istihdamda göçmen işçiler Türk işçileri geçti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) işgücü piyasasına yönelik yapmış olduğu araştırmada, Türkiye'deki göçmenlerin işgücüne katılım oranı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yüksek olduğu ortaya çıktı. Raporda, göçmenlerin istihdam oranı yüzde 54 iken Türkiye vatandaşlarının oranı yüzde 49.6 olarak belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), üye 34 ülkede göçmen işgücünü araştırdı. Araştırmada Türkiye’de göçmenlerin işgücüne katılım oranı yüzde 61.3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında ise OECD verilerine göre işgücüne katılım oranı sadece yüzde 55.1. İstihdam oranında da aynı sonuçla karşılaşılaşılan raporda, Türk vatandaşlarının istihdam oranı yüzde 49.6 iken göçmenlerin istihdam oranı yüzde 54 olarak belirtildi. Türkiye’de 2.5 milyon Suriyelinin yanı sıra eski Doğu Bloku ülkelerinden ve Avrupa ile ABD’den gelen göçmenlerin oluşturduğu nüfus istihdam piyasasında Türklerden çok daha aktif ve başarılı. Suriyeli göçmenler gelmeden önce ise oranlar Türk vatandaşları daha yüksek istihdam ve işgücüne katılım oranına sahipti.

6 ay bekleyecekler



Göçmen işgücü Türkiye’nin en güncel sorunlarından biri. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni düzenleme 2.5 milyon Suriyelinin çalışma çağında olanlarına istihdam kapısını açtı. Yönetmeliğe göre, Suriye uyruklular, geçici koruma kayıt tarihinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra çalışma izni almak için başvuruda bulunabilecekler. Henüz rakamlar ortada olmasa da Suriyelilerin yüzde 52’nin işgücüne katılması öngörülüyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in Meclis Mülteci Alt Komisyonu’nda verdiği bilgilere göre sadece yüzde 3’ü eğitimli-vasıflı yüzde 80’inin mesleği ise ‘bilinmeyen’ kategorisinde. Önder bugüne kadar 8 bin başvuru olduğunu ve 7 bin 351 Suriyeliye çalışma izni verildiğini açıkaldı. Şimdi bu vasıfsız işçiler çalışma izinleriyle işgücü piyasasında çok daha aktif olacaklar. Bir kısmının kayıtdışı çalıştığı verilere yansımıştı.

İşsizlikte kötü



OECD ise tüm üye ülkelerindeki göçmen istihdamını araştırdı. Bu sonuçlara göre Türkiye’deki göçmenlerin istihdam oranı yüzde 54. Erkeklerde bu oran yüzde 70.5, kadınlarda ise yüzde 37.2. Oranlar 2010 yılında yani Suriyeli göçmenler henüz Türkiye’ye gelmeden önce erkeklerde istihdama oranı yüzde 64.5, kadınlarda yüzde 27.8 idi. Türk vatandaşlarına gelindiğinde ise istihdam oranı erkeklerde yüzde 69.6, kadınlarda sadece yüzde 29.5. 201 yılında Türk vatandaşı erkeklerin istihdam oranı yüzde 66.7 idi ve göçmen erkeklerine göre daha yüksek bir orana sahipti. Göçmenlerden Türk vatandaşlarının daha iyi olduğu tek konu işsizlik oranında. Göçmenlerde işsizlik oranı yüzde 12 iken Türk vatandaşlarında yüzde 10. Erkek göçmenlerin işsizlik oranı yüzde 10.5, kadın göçmenlerin ise yüzde 14.7. Türk vatandaşı erkeklerin işsizlik oranı yüzde 9.2, kadınların yüzde 12. İşgücüne katılım oranı da oldukça yüksek. Göçmenlerin işgücüne katılım oranı yüzde 61.8, Türk vatandaşlarının ise yüzde 55.1. Türk vatandaşı erkeklerde bu oran yüzde 76.6 iken göçmen erkeklerde yüzde 78.7, göçmen kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 43.6, Türk vatandaşı kadınlarda ise yüzde 33.5.

Ekonomiye katkı 356 milyar dolar

Dünya Bankası’nın göçmenlerin ekonomiye etkisi üzerine yaptığı bir araştırmaya göre göçmenlerin katkısının oldukça büyük olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre küresel ekonomiye göçmenlerin net mali etkisi 356 milyar dolar seviyesinde olacak. Bazı ekonomistler ise 25 yıl içinde göçmenlerin global ekonomiye etkisinin 39 trilyon doları bulacağını öngörüyor. Ayrıca işgücü arzının bu kadar hızlı artması yerel ekonomilerin işgücü piyasasında yenilenmeyi de kaçınılmaz hale getirecek. Büyük potansiyel taşıyan göçmen işgücü özellikle gelişmiş ülkelerdeki yaşlı nüfusun yerine istihdam piyasasında büyük rol oynayacaklar.

Türkiye’de işgücü piyasasındaki durum

İstihdam oranı (%)

Göçmen 54

Vatandaş 49.6

İşsizlik oranı (%)

Göçmen 12

Vatandaş 10

İşgücüne katılım oranı (%)

Göçmen 61.3

Vatandaş 55.1

OECD’de göçmenlerde işsizlik oranı (%)

Yunanistan 34.5

İspanya 33.3

Belçika 17.6

Portekiz 16.9

Finlandiya 16.8

İtalya 16.4

İsveç 16.4

Fransa 16

İrlanda 13.5

Slovenya 13

Danimarka 12.3

Polonya 12.1

Hollanda 12

TÜRKİYE 12

Avusturya 10.1

Estonya 9.3

Kanada 7.9

Almanya 7.9

Norveç 7.9

İsviçre 7.7

İzlanda 7.6

Slovakya 7.4

Lüksemburg 7.2

İngiltere 7.1

Çek Cumhuriyeti 7

Meksika 6.8

Yeni Zelanda 6.3

Avustralya 6.1

Macaristan 6.0

ABD 5.8

OECD’de istihdam oranı (%)

Avustralya

Yabancı 69.6

Yerli 72.7

Avusturya

Yabancı 64.9

Yerli 72.6

Belçika

Yabancı 52.8

Yerli 63.9

Kanada

Yabancı 70.2

Yerli 72.9

Çek Cum.

Yabancı 71.8

Yerli 68.9

Estonya

Yabancı 63.9

Yerli 74.2

Finlandiya

Yabancı 60.7

Yerli 69.2

Almanya

Yabancı 56.7

Yerli 74.9

Yunanistan

Yabancı 68.3

Yerli 74.9

Macaristan

Yabancı 50.3

Yerli 49.3

İzlanda

Yabancı 80.9

Yerli 81.7

İrlanda

Yabancı 61.2

Yerli 61.9

İtalya

Yabancı 58.4

Yerli 55.3

Lüksemburg

Yabancı 72.0

Yerli 61.5

Meksika

Yabancı 53.4

Yerli 60.4

Hollanda

Yabancı 62.3

Yerli 75.7

Yeni Zelanda

Yabancı 71.9

Yerli 75.2

Norveç

Yabancı 69.8

Yerli 76.1

Polonya

Yabancı 63.0

Yerli 72.7

Portekiz

Yabancı 66.6

Yerli 62.2

Slovakya

Yabancı 66.1

Yerli 60.9

Slovenya

Yabancı 58.2

Yerli 64.5

İspanya

Yabancı 52.3

Yerli 56.6

İsviçre

Yabancı 63.5

Yerli 77.7

İngiltere

Yabancı 69.4

Yerli 72.4

ABD

Yabancı 69.1

Yerli 66.5