OECD raporu: Eğitimdeki kayıplar ülkelerin GSYH'lerinden 1.5 puan götürecek

OECD, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim sistemlerinde yaşanan tahribatın ekonomilere uzun vadeli etkilerinin olacağını, yetkinliklerde yaşanan kayıpların ülkelerin gelecek gayrisafi yurt içi harcamalarında yüzde 1,5’lik payı eritebileceğini kaydetti.

Dünya’dan Hilal Sarı’nın haberine göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre, pandemi nedeniyle dünya genelinde eğitim sistemlerinde yaşanan yetkinlik kaybı, yüzyılın geri kalanında ekonomilerin GSYH potansiyelini 1,5 puan düşürecek.

Örgütün “COVID-19’un Eğitime Etkileri” raporunda, bu etkinin gelecek 80 yılda ortalama bir ülkenin bugünkü GSYH’sinin yüzde 69’u kadar bir kayıp yaşanacağı anlamına geldiği belirtildi. Önceki gün yayımlanan raporda, COVID-19 önlemleri nedeniyle OECD genelinde öğrencilerin 7 ila 23 hafta yüz yüze eğitimden yoksun kaldığı vurgulanarak, bunun sadece ABD ekonomisinden uzun vadede 15,3 trilyon doları silebileceği öngörülüyor.

Eğitim bütçeleri düşecek

Eğitimdeki kesintilerin bir sonraki öğretim yılına yayılması durumunda ise bu faturanın daha da ağırlaşabileceği belirtiliyor. Ekonomik refahta yaşanan bozulmaların, gelecek dönemde ülkelerin ekonomiye ayırdığı bütçeleri de azaltabileceği belirtilen OECD raporu “Okullar pandemi öncesi performansına hızla dönebilse bile, bu dönemde ülkelerin ekonomik refahı düşmeye devam edecek” diyerek, hükümetlerin ve özel sektörün eğitim harcamalarının kriz nedeniyle düşebileceği uyarısı yapıyor.

Ekonomiler zayıfladıkça ve işsizlik arttıkça eğitime ayrılan bütçelerin daha da sıkışmasını öngören raporda, “Kamu fonları sağlık ve sosyal refaha yönlendikçe, bazı ülkelerdeki kısa vadeli teşvik paketlerine rağmen eğitime yapılacak kamu harcamaları tehlikede” dendi. Öte yandan rapora göre, pandemi toplumun en kırılgan kesimlerinin dijital kaynaklara kısıtlı erişim nedeniyle eşitsizliği de artırdı.

Türkiye eğitim bütçesinde ortalamanın üzerinde

OECD genelinde hükümetlerin eğitime ayırdığı bütçenin toplam GSYH’deki payı ortalama yüzde 11. Ancak bu oran ülkeden ülkeye değişiyor. Eğitime ayırdığı bütçe ile listenin sonunda yer alan Yunanistan’da yüzde 7 olan bu pay, listede ilk sırada yer alan Şili’de yüzde 17.42 ülkenin değerlendirildiği rapora göre Türkiye’de eğitime ayrılan pay yüzde 12 ile OECD ortalamasının biraz üzerinde. OECD’nin eğitim teknolojilerine hazır olma durumlarına ilişkin yaptığı bir araştırmasında ise Türkiye’deki öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanarak online ders verme yetkinliklerinin de yine ortalamanın üzerinde olduğu belirtiliyor.