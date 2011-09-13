-OECD: Öğretmen maaşlarında artış var PARİS (A.A) - 13.09.2011 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan yıllık eğitim raporu, küresel krizden diploması olmayanların daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Raporda, ''üye ülkelerde, üniversite diploması olanların, okulu terk edip eğitimlerine devam edemeyenlere oranla küresel krizden daha az etkilendikleri'' görüşüne yer verildi. OECD raporunda, ''iyi eğitimin ve kalifiyeli olmanın, insanların ekonomik ve sosyal beklentilerinin artmasını'' sağladığı yorumu yapıldı. 2009 yılı rakamlarına göre, işsizlik oranlarının OECD ülkeleri içinde üniversite mezunları arasında yüzde 4,4 civarında olduğu ifade edilen raporda, orta dereceli eğitimi bitiremeyenlerdeyse bu oranın 2008'de yüzde 8,7 iken, 2009'da yüzde 11,5 civarına yükseldiğine dikkat çekildi. Raporda, ''hükümetlerin eğitime daha fazla yatırım yapması'' istendi ve ''ülkelerin, eğitime yapacakları yatırımın uzun dönemde olumlu etkisini bütçelerinde fazlasıyla göreceği'' yorumu yapıldı. OECD raporunda, üye ülkelerde en eğitimli iş gücüne sahip ülkeler olarak Japonya ve ABD gösterildi. Raporda, 2008 yılı rakamlarına göre OECD ülkelerinin gayri safi milli hasılalarının yüzde 6,1'ini eğitime ayırdıkları bildirildi. -Öğretmen maaşları- Öğretmen maaşlarının, 2009 yılı itibarıyla ilk ve orta dereceli okullarda masrafların yüzde 63'üne tekabül ettiği hatırlatılan araştırmada, 2000 ve 2009 yılları arasında birçok üye ülkede öğretmen maaşlarında reel anlamda önemli artış görüldüğü ifade edildi. Raporda, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Türkiye'de öğretmen maaşlarında reel olarak yüzde 50'ye varan artışlar görüldüğü ifade edilerek, Avustralya, Fransa, Japonya ve İsviçre'de ise reel anlamda düşüş olduğu kaydedildi. Yurt dışında okuyan öğrenci sayısında da patlama yaşandığı belirtilen raporda, 1975 yılında 800 bin olan bu sayının, 2009 yılında 3,7 milyona çıktığı bildirildi.