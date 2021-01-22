Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) İstanbul Küresel İlişkiler Merkezi açıldı.

Dünya gazetesinin haberine göre OECD'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yeni merkez teşkilatın Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa ve Güneydoğu Asya ile yürüttüğü bölgesel çalışma programları için odak noktası olacaktır. Merkez, analitik çalışmalar, konferanslar, kapasite geliştirme çalışmaları ve üst düzey çalışmalar vasıtasıyla bölgesel işbirliğini teşvik edecek, yönetim, şeffaflık, yetişkin becerileri, bölgesel ulaştırma, enerji ve dijital altyapı gibi alanlarda rehberlik edecektir. Aynı zamanda merkezin, OECD'nin küresel ilişkiler stratejisinin ilerlemesinde de önemli katkısı olacaktır."

Açılışa video konferans ile katılan OECD Genel Sekreteri José Ángel Gurría, "İstanbul'daki bu yeni merkezin ortak ülkeler ile olan çalışmalara yardımcı olmak adına OECD'nin mevcut girişimlerinden yararlanacak, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecek, bir dayanak noktası olacağını umuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise açılışta yaptığı konuşmada, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla birlikte Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyor olacağız" ifadesini kullandı.

OECD'den yapılan açıklamada, merkezin ofisleri ile konferans salonunun İstanbul Sanayi Odası bünyesinde bulunduğu belirtilirken merkezin işletme maliyetlerinin yanı sıra beş ila altı analist, istatistikçi ve idari çalışanından oluşacak personelinin giderlerinin faaliyete geçilmesinden itibaren 5 yıl boyunca Türkiye tarafından finanse edileceği bildirildi.