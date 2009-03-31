OECD: İşsizlik artacak

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), OECD üyesi ülkelerde ekonominin bu yıl beklenenden daha hızlı daralacağını bildirdi. OECD'ye göre OECD ülkelerinde 2009 yılında GSYH yüzde 4,3 daralacak ve işsizlik artacak.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD), geçici ''Ekonominin Görünümü Raporu''na göre, OECD ülkelerinde 2009 yılında gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 4,3 daralacak ve işsizlik hızla artacak.



OECD'de gayrisafi yurtiçi hasıla 2010'da ise yüzde 0,1 küçülecek. OECD'nin geçen yıl kasım ayındaki raporunda, OECD'nin bu yıl yüzde 0,4 daralacağı ve 2010'da ise yüzde 1,5 büyüyeceği tahmin edilmişti.



OECD'de birçok ülkede işsizlik oranının 1990 yılının başından bu yana ilk kez 2010 ya da 2011'in başlarında zirve yaparak, çift haneli rakamlara çıkacağı ifade edilen raporda, OECD bölgesinde işsizlik oranının bu yıl yüzde 8,4 ve gelecek yıl 9,9 olmasının beklendiği belirtildi.

Rapora göre, işsizlik oranı bu yıl ve gelecek yıl olmak üzere ABD'de yüzde 9,1 ve yüzde 10,3, Japonya'da yüzde 4,9 ve yüzde 5,6, Almanya'da yüzde 8,9 ve yüzde 11,6, Fransa'da yüzde 9,9 ve yüzde 10,9, İtalya'da yüzde yüzde 9,2 ve yüzde 10,7, İngiltere'de yüzde 7,7 ve yüzde 9,5, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 10,1 ve yüzde 11,7 olacak.



Raporda, 50 yılı aşkın bir süreden bu yana görülen en derin ve en yaygın durgunluk nedeniyle uluslararası ticaretin 2009'da yüzde 13'den fazla düşeceği ve dünya ekonomi faaliyetinin yüzde 2,7 daralacağı bildirildi.



Hükümetlerin aldığı teşvik önlemlerinin, dünyanın 1930 yılındaki Büyük Buhran'ın tekrarını görmesini engellemesi ve 2010 yılında tekrar büyümeye dönülmesi gerektiği vurgulanan raporda, ''dünya ekonomisi, küresel finansal krizin ve dünya ticaretindeki çökmenin yol açtığı yaşamımızdaki en derin ve en eş zamanlı durgunluğun ortasında. Ekonomik faaliyetlerde devam eden daralmanın, 2010 yılında tedricen bir düzelmeden önce bu yıl kötüleşmesini bekliyoruz'' denildi.



OECD ülkeleri



Yakın dönemde ekonomik faaliyetlerin hızla düşeceği ABD'nin, güçlü teşvik paketleri ile daha istikrarlı finansal ve konut piyasalarını etkisiyle 2010 yılının başında durgunluktan çıkmaya başlayacağı belirtilen raporda, ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının 2009'da yüzde 4 daralacağı ve 2010'da değişmeyeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.



Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Japonya'da gayrisafi yurtiçi hasılanın bu yıl yüzde 6,6 ve gelecek yıl yüzde 0,5 daralacağı, zayıf ihracat piyasaları, düşen yatırım ve devam eden kredi sıkışıklığının gelecek altı ayda Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyeceği, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 4,1 ve 2010 yılında yüzde 0,3 küçüleceği bildirildi.



Gelişmekte olan ülkelerden Brezilya'da gayri safi yurtiçi hasılanın 2009'da yüzde 0,3 ve Rusya'da yüzde 5,6 daralacağı, Hindistan'ın ise yüzde 4,3 ve Çin'in yüzde 6,3 büyüyeceği tahmin edildi.



Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 5,3, Fransa'nın yüzde 3,3, İtalya'nın yüzde 4,3, İngiltere'nin yüzde 3,7 ve Kanada'nın yüzde 3 küçülmesi bekleniyor.

