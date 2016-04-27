OECD: İngiltere AB'den ayrılırsa fakirleşir



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Avrupa Birliği'ni (AB) terk etmesinin İngiltere'nin zararına olacağını söyledi.

Gurria konuyla ilgili OECD raporuna atıfta bulunduğu demecinde, “İngiltere'nin AB'den çıkması vergi gibidir. Dört yılda gelirin dörtte bir oranında kaybedilmesi anlamına gelir”, dedi.

Angel Gurria BBC'ye yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği üyeliğine son vermesinin Birleşik Krallık vatandaşlarından ek vergi kesilmesi gibi etki yaratacağını belirtti.

OECD gibi Uluslararası Para Fonu ve 20'ler Grubu da 23 Haziran'daki halkoylamasından İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının çıkmasının yaratacağı olumsuz etkiler konusunda uyarıda bulunmuştu.

İngiltere Maliye Bakanlığı da 28'ler Avrupa'sına sırt çevirmesinin İngiltere'yi kalıcı fakirliğe sürükleyeceğini ve hane gelirlerinin yılda 5 bin 400 Euro azalacağını duyurmuştu.

AB'den ayrılma kampanyasını destekleyenler, olumsuz tahminleri ‘sudan bahane' olarak niteleyerek AB'den bağımsız İngiltere'nin daha iyi bir geleceğe kavuşacağını iddia ediyorlar.

OECD Genel Sekreteri Gurria bunun ütopik bir düşünce olduğunu belirtti ve “Farklı yöntemlerle karşılaştırma ve simülasyonlar yaparak AB'den ayrılmanın sonuçlarını araştırdık. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Kötü karar vermek ihtiyacı yoksa neden hatalı kararın olumsuzluklarını telafi etmek için bunca emek ve yetenek harcansın?”

Son anketler İngiltere'nin AB üyesi kalmasından yana olanların oranı AB karşıtlarını az farkla geride bırakıyor.