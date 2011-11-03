-OECD ile vergi sözleşmesi ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - OECD ile ''Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi'', G-20 ülkeleri Liderler Zirvesi sırasında yapılan törende Türkiye adına Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı. Sözleşme, mükellef haklarını da gözeterek taraf ülkeler arasında vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele amacıyla kapsamlı işbirliğini hedefliyor. OECD – Avrupa Konseyi ''Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma sözleşmesi'' Türkiye saatiyle 19.40'ta Cannes'da imzalandı. Çok taraflı bir anlaşma olan ve OECD ile Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde hazırlanıp birçok ülke tarafından imzalanan sözleşmenin imza törenine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da katıldı. Sözleşmenin Türkiye açısından kapsayacağı vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olacak.