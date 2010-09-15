-OECD GENEL SEKRETERİ'NDEN ÖVGÜ ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, ''Türkiye, 2010 yılına girdiğimizde OECD genelindeki en kuvvetli ülke olarak karşımıza çıktı'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 2010 Türkiye İnceleme Raporu'nun açıklanması dolayısıyla, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile birlikte Başbakan Merkez binada basın toplantısı düzenledi. Babacan, burada yaptığı konuşmada, iki yılda bir yayınlanan ülke inceleme raporlarının geniş analizler içerdiğini, bu raporların sadece Türkiye için değil toplam 40 ülke için düzenlendiğini söyledi. Raporların objektif ve bilimsel analizler ve öneriler içerdiğini, bu nedenle bu raporlara önem verdiklerini ifade eden Babacan, önerilerden de bugüne kadar çok faydalandıklarını, bundan sonra da faydalanmaya devam edeceklerini belirtti. Bir önceki Türkiye'ye ait ekonomik inceleme raporunun 2008 yılında açıklandığını anımsatan Babacan, 2010 raporunun sunuşunu OECD Genel Sekreteri Angel Gurria'nın yapacağını belirtti. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Türkiye'nin küresel ekonomik krizden çok başarılı bir şekilde çıktığını, bunun tam ekonomik büyümeyi sağlamak, ekonomik sosyal refahı birleştirerek gelişme kaydetmek için altın bir fırsat olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi. Mayıs ayında yaptıkları projeksiyonlarda ülkelerin büyüme rakamlarının 4,4-5 civarında olmasını öngördüklerini anlatan Gurria, ama pek çok ülkenin bu yılın ikinci yarısında tahmin edilenden daha zayıf bir gelişme gösterdiğini kaydetti. Ülkeleri ve bölgeleri çapraz analize tabii tuttuklarını ifade eden Gurria, bunun sonucunda Avrupa'da, Almanya ve Türkiye'nin sağlam kalacağını, ABD, Kanada ve Japonya'nın ekonomilerinde bir zayıflama gözleneceğini öngördüklerini bildirdi. Gurria, OECD grubundaki pek çok ülkenin büyümesinin tahmin edilen kadar başarılı olamadığını ancak Türkiye'nin bir istisna olduğunu vurguladı. Ekonomik kriz sürecinde dış talepte eşi benzeri görülmemiş bir düşüş yaşamasına rağmen Türkiye'nin çok iyi mücadele ettiğini ve bunun üstesinden geldiğini belirten Gurria, ''Türkiye çok etkileyici kriz yönetimi gerçekleştirdi. 2002 yılından sonra yapılan mali piyasalarla ilgili reformların bunda önemli katkısı oldu. Bunlar Türkiye'nin krizle başa çıkmasını sağladı'' dedi. Türkiye'nin, makro ekonomik politikalarının son derece sağlam özellikler taşıdığını, finansal istikrarının güçlü olduğunu anlatan Gurria, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin gelişimine dair uluslararası güven de tamdı. Türkiye yatırımcıların güvenini çekebildi ve muhafaza edebildi. Faiz oranlarının azaltılması, piyasaların likiditesinin muhafaza edilmesi, Merkez Bankasının otomatik istikrar sağlayıcı tedbirleri uygulamaya devam etmesi, son derece iyi ayarlanan istikrar paketleri Türkiye'ye güveni artırdı. Yani Türkiye son derece dinamik ve krizin ortaya koyduğu sorunlara iyi cevap verip çözüm bulabilen bir ülke olarak ortaya çıktı. Krizin etkilerinden mümkün olduğunca uzak durmayı başardı. Türkiye, 2010 yılına girdiğimizde OECD genelindeki en kuvvetli ülke olarak karşımıza çıktı.'' -ETKİLEYİCİ BİR BÜYÜME RAKAMI- Türkiye'nin ilk 6 ay için yüzde 11 oranındaki büyümesinin son derece etkileyici olduğunu anlatan Gurria, ''Dünya genelinde son derece güçlü bir ekonomik performans göstergesi bu. Biz bu neticelerden hiç şaşırmadık gurur duyduk. Bizim yüzde 7 gibi bir öngörümüz vardı. Türkiye'de son derece olumlu bir tablo görüyoruz'' diye konuştu.