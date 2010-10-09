-OECD GENEL SEKRETERİ İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ TEL AVİV (A.A) - 09.10.2010 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İsrail Turizm Bakanı Bakanı Stas Mizeshnikov'u, Kudüs'te düzenlemeyi planladığı turizm konferansıyla ilgili yorumları nedeniyle protesto etti. İsrail basınında yeralan haberlere göre, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir mektup göndererek, Misezhnikov'un ifadelerini düzeltmesini istedi ve aksi halde, Kudüs'te düzenlenmesi planlanan OECD turizm konferansının "tehlikeye girebileceğini" belirtti. İsrail koalisyonunun sağ partilerinden, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın başkanlığını yaptığı Yisrael Beiteniu (İsrail Evimiz) partisi üyesi olan Stas Misezhnikov, geçtiğimiz günlerde Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin katılımlarını iptal etmelerine rağmen, OECD'nin Kudüs'teki toplantısına bir çok ülkenin katılımının, İsrail'in Kudüs hakkındaki savlarını tanıdıkları anlamına geldiğini söylemişti. Genel Sekreter Gurria, mektubunda, OECD'nin Kudüs'ün batı kesiminde konferans düzenleme kararının, siyasi herhangi bir sonuç taşımadığını, Misezhnikov'un da bildiğini ifade etti. Gurria, İsrailli bakanın konferansla siyasi konular arasında bağ kurmasını eleştirerek, bakanın sözlerini düzeltmemesi halinde, örgütün İsrail toplantılarını boykot edebileceğini vurguladı. İsrail Başbakanlığı, henüz mektuptan haberdar olmadığını duyururken, Turizm Bakanlığı, mektubun geçen perşembe günü alındığını ve halen üzerinde değerlendirme yapıldığını belirtti. İsrail Turizm Bakanlığı, bakanın açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, toplantının Kudüs'ten Tel Aviv'e alınması önerileri ile ilgili olarak, "Kudüs'ün başkent olması nedeniyle, toplantının Tel Aviv'e alınmasına gerek olmadığını" söylediğini ifade etti. OECD'nin her iki yılda bir yapılan olağan toplantılarının bu yıl 20-22 Ekim'de Kudüs'te yapılması kararlaştırılmıştı. İsrail, geçen Mayıs ayında OECD'ye resmen üye olmuştu.