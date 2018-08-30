OECD: G-20'de ikinci çeyrekte ithalatı en fazla daralan ülke Türkiye

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) dış ticaretle ilgili yayınladığı son rapor, G-20 ülkeleri içinde bu yılın ikinci çeyreğinde ithalatı en fazla daralan ülkelerin başında Türkiye’nin olduğunu ortaya koydu.

Merkezi Paris’te bulunan OECD’nin raporuna göre, Türkiye’nin ithalatı bu yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte yüzde 9,4 düşüş gösterdi.

Buna göre ilk çeyrekte 64,3 milyar olan ithalat, ikinci çeyrekte 58,3 milyar dolara indi.

Yine aynı süre içinde Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 0,9 düşüşle 40,7 milyar dolardan, 40,3 milyar dolara indi.

Türkiye ile Brezilya’nın ithalatı da, yüzde birinci çeyreğe oranla ikinci çeyrekte 6,5 düşüş gösterdi.

Suudi Arabistan

OECD’ya göre, ihracatta en büyük artışı yüzde 9,7 ile Suudi Arabistan gerçekleştirirken, bu ülkeyi yüzde 5,7 ile Hindistan, yüzde 4,4 ile ABD izledi.

Suudi Arabistan, ikinci çeyrekte 73,3 milyar dolar ihracat yaparken, Hindistan 80,8 milyar dolar, ABD ise 427,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde 645,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Çin ise ikinci çeyrekte yüzde 2,8 düşüşle 627,2 milyar dolar tutarında ihracat yapabildi.

Ticarette daralma

OECD raporu, G-20 ülkeleri içinde ikinci çeyrekte ithalatın yüzde 0,9, ihracatın ise yüzde 0,6 oranında düştüğünü ortaya koydu.

OECD, Brezilya, Arjantin ve Türkiye’de para biriminin dolar karşısındaki değer düşüşünün G-20’daki ticaretin daralmasında da etkili olduğu saptamasında bulundu. Aynı raporda, bu etkilerin petrol fiyatlarındaki artışla kısmen dengelendiği kaydedildi.