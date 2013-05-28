OECD endeksi: Türkiye 'en mutsuz', Avustralya 'en mutlu' ülke

Avustralya bu yıl da dünyanın en mutlu ülkeleri arasında birinciliği başkalarına kaptırmazken, Türkiye, OECD'nin hazırladığı 'mutluluk endeksinde' en son sırada yer aldı.

Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından hazırlanan 'Daha İyi Yaşam Endeksi'nde, gelir düzeyi, sağlık, güvenlik ve iskân gibi alanlarda, 30'dan fazla ülkenin durumu karşılaştırılıyor.

Avustralya, güçlü ekonomisi sayesinde son üç yıldır, durumu en iyi, dolayısıyla en mutlu ülkelerin başında geliyor. Avustralya ile birlikte İsveç, Kanada, Norveç ve İsviçre de bu yıl ilk beşe girdi.

OECD'nin endeksine göre, Avustralya, değerlendirme ölçütlerinin her birinde diğer ülkelerden çok daha önde. 23 milyon nüfuslu Avustralya'da 15-64 yaşları arasındakilerin yüzde 73'ü ücretli bir işte çalışıyor ve bu oran OECD ortalamasının üzerinde. 82 yaş civarındaki ortalama ömür beklentisi de yüksek.



Türkiye'de ortalama ömür 75 yıl



OECD endeksinde, Türkiye ise 36. ve son sırada yer aldı. OECD'nin internet sitesinde Türkiye'de son 20 yıl içinde yaşam kalitesinin iyileşmesi yolunda önemli ilerlemeler kaydedildiği, ancak yine de birçok konuda endekste karşılaştırılan ülkelerin gerisinde kaldığı belirtildi. Endekse göre, Türkiye'de gelir düzeyi diğer OECD ülkelerinden düşük.

Yaşları 15-64 arasındakilerin sadece yüzde 48'i ücretli bir işte çalışıyor ve bu oran, yüzde 66 olan OECD ortalamasının gerisinde. Türkiye'de ortalama ömür beklentisi 75 yaş. Kadınların ortalama yaşam süresi 77, erkeklerinki ise 72 yıl. OECD ortalaması ise 80 yıl.

Türk vatandaşlarının OECD vatandaşlarına göre, genelde hayatlarından pek memnun olmadıkları görülüyor. Türkiye'de ortalama bir günde, olumlu duygu ve düşünceler içinde olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 68, OECD ortalaması ise yüzde 80.

BBC TÜRKÇE