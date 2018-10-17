OECD: En uzun çalışma saatleri Türkiye'de

OECD'nin verilerine göre, Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en uzun çalışma saatlerine sahip ülke olarak gösteriliyor. Türkiye'de haftalık çalışma saatlerinin yasal sınırı 45 saat olsa da çalışma süresi 48 saati buluyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında haftalık ortalama çalışma saatinin en uzun olduğu ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. OECD’nin verilerine göre Türkiye’de haftada ortalama çalışma saati 47,7 saati buluyor.

Fransa, Almanya, Belçika ve İtalya gibi Avrupa Birliği’nin en eski üye ülkelerinde ortalama çalışma saati yaklaşık 35 saati bulurken, Yunanistan ve Çekya gibi ülkelerde yaklaşık 39 saat çalışılıyor.

İşçilerin çalışma haklarının sıklıkla gündeme geldiği Danimarka’da ise, ortalama çalışma saati 32,4. Ancak bir kaç yıldır yetkililer isçilerin sağlığı için resmi çalışma saatlerinin 30 saate düşürülmesini tartışıyor.

OECD’nin rakamları, ülkelerin çalışma saatlerinin yasal sınırını yansıtmıyor. Örneğin Türkiye de İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresinin yasal sınırı 45 saat, İngiltere’de ise çalışma süresinin yasal sınırı 48 saat olarak belirlense de, OCED’ye göre İngilizler haftada ortalama 36,5 saat çalışıyor.

Euronews’in haberinde, Türkiye’de son yıllarda ortalama çalışma saatleri düşse de (2006: 52,6 saat), Türkiye Avrupa’da saat bazında en uzun çalışıldığı ülkelerin başında geldiği belirtiliyor.

Çalışma süresi ve fazla çalışma sürelerinin sınırlandırılmasının, işçilerin sağlığının ve genel olarak istihdam olanaklarının korunması açısından önem taşıdığı düşünülüyor.