OECD, dünya için küçülme öngörüsünü yüzde 4.5’e, Türkiye için yüzde 2.9’a indirdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, Koronavirüs pandemisinin dünya ve Türkiye ekonomisine etkileriyle ilgili öngörülerini revize etti.

Haziran’da dünya ekonomisinin 2020’de yüzde 6 daralacağı öngörüsünde bulunan OECD, bu oranı yüzde 4.5’e indirdi. OECD, Türkiye ekonomisi için yüzde 4.8 küçülme tahminini de revize etti ve yüzde 2.9 çekti. OECD, Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 3.9 büyüyeceği öngörüsünde de bulundu. Dünya ekonomisi için ise gelecek yıl yüzde 5 büyüme tahmini yaptı.

OECD, ekonomilerin beklenenden hızlı toparlandığını ancak turizm, seyahat gibi kritik sektörlerin COVID-19 salgınının etkilerini henüz atlatamadığını belirtti.

En çok Güney Afrika, Arjantin, Hindistan daralacak

OECD, Güney Afrika’nın bu yıl yüzde 11.5, Arjantin’in yüzde 11.2, Hindistan’ın ise yüzde 10.1 küçüleceği öngörülerinde de bulundu. Kuruluş, Avrupa Birliği için 2020’de yüzde 4.1, ABD için de yüzde 3.8 küçülme tahmini yaptı.