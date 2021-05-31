OECD'den Türkiye'ye salgın desteği eleştirisi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2021 yılına ilişkin ekonomik görünüm raporunda Türkiye'nin salgına karşı uyguladığı kredi politikalarını 'sürdürülemez' olarak niteleyerek, geçici ve hedefli doğrudan destek uygulanmasını önerdi.

OECD, 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin salgına karşı uyguladığı politikaları eleştirdi. Hükümetin ağırlıklı olarak kredi büyümesine dayalı bir politika izlediğini hatırlatan kuruluş, bunun salgından etkilenen şirket ve hane halkları için sürdürülemez olduğunu savundu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; hükümet bir yandan mali konsolidasyon hedeflerken, söz konusu kredi büyümesi kamu finansmanında net olmayan ve potansiyel olarak büyük bir yükümlülük oluşturuyor. OECD'ye göre salgının sürmesi, düşük istihdam ve hanehalkı geliri, yüksek borçluluk ve refinansman maliyetleri gibi unsurlar hem hane halkı hem de şirketlere doğrudan desteği gerektiriyor. Türkiye'nin görece düşük borçluluk oranı geçici ve hedefli destekleri uygulanmasını mümkün kılıyor.

Kuruluş raporunda 2021 küresel büyüme beklentisini yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltirken, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini ise yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye indirdi.

Türkiye en az destek veren ülkelerden

OECD'nin analizinde kullandığı IMF'nin Mali İzleme Raporu'na göre Türkiye hanehalklarına ve şirketlere en az doğrudan destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

Gelişmiş ülkeler milli gelirlerinin yüzde 16'sından fazla doğrudan destek uygularken, Türkiye'de bu oran yüzde 2'nin altında kaldı.

Elvan: Destekler milli gelirin yüzde 3'ünü aşacak

Türkiye salgının ekonomik etkileriyle mücadele konusunda eleştirilerin hedefi olurken, ekonomik yönetimi yıl sonuna kadar desteklerin milli gelirin yüzde 3'ünü aşacağını belirtti.

Son olarak Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yıl sonunda destek tutarının 183 milyar TL'ye ulaşacağını ifade etti.