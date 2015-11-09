OECD büyüme tahminlerini revize etti



Genç sanayi ülkelerindeki durgunluk küresel büyüme hızının artmasını engelliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD beklentilerin kötüleşmesi nedeniyle tahminlerini revize etmek zorunda kaldı.

Teşkilatın tahminlerine göre 2015 yılının dünya ekonomisi büyüme hızı yüzde 3,3 olacak. Haziran ayı tahminlerini yarım puan düşüren OECD'nin ekonomi politikaları etütleri uzmanı Christian Kastrop dünya ekonomisindeki toparlanmanın ‘son derece zahmetli, nazik ve uzatmalı' geçmekte olduğunu söyledi.

OECD'nin ülkelerle ilgili tahminlerine göre Alman ekonomisi bu yıl yüzde 1,8, 2016'da ise yüzde 1,9 oranında büyüyecek. Yıllık mesai günü sayısına göre yapılan Almanya ile ilgili arındırılmış tahminler ise 2015'te yüzde 1,5'luk, önümüzdeki yıl ise yüzde 1,8'lik büyümeye işaret ediyor.