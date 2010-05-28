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Dünya

OECD Bakanlar Kurulu'ndan uyarı

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkeler, ekonomik büyümeye zarar vermeden kamu borçlarını düşürmeyi taahhüt et

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkeler, ekonomik büyümeye zarar vermeden kamu borçlarını düşürmeyi taahhüt etti.
    

Türkiye'den Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın da katıldığı yıllık bakanlar konseyi sona erdi.


Toplantı sonunda yayınlanan kapanış bildirgesinde, küresel ekonomik büyüme hızının arttığı belirtilirken, Avrupa'daki borçların, bu büyüme hızını engelleme konusunda risk teşkil ettiği uyarısında bulunuldu.


Bildiride, "orta vadede, şeffaf ve güvenilir konsolide bütçe planları geliştirmenin" önemine değinildi.


Ekonomik büyüme hızlarının kırılgan olduğu ifade edilen bildiride, işsizliğin artmasına da dikkat
çekildi.


Bildiride, "Kamu borçlarıyla ilgili son gelişmelerde görüldüğü gibi ortaya çıkacak risklerin, ekonomilerin istikrarını bozabileceğinin farkındayız. Ülkelerin özel koşullarını da dikkate alarak, sürdürülebilir ekonomik büyüme için çaba gösterilmesini destekleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.


OECD toplantılarının dünkü oturumunda Slovenya ve İsrail, düzenlenen bir törenle OECD tam üyeliğine kabul edilmişti.


OECD bakanlar konseyi toplantılarında, mali konsolidasyon, istihdam, borç stoklarının durumu, küresel ekonomik işbirliği, şeffaflık, iyi yönetişim, inovasyon, küresel ticaret, ayrıntılı bir şekilde ele alınan konular arasında yer aldı.


Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Babacan, bu akşam Türkiye'ye dönecek.

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