OECD Avrupa’ya ‘kamu harcamalarını artırın’ dedi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, küresel finansal krizle mücadelede Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 3,25 düzeyinde tuttuğu Euro gösterge faizini, enflasyondaki düşüşü dikkate alarak indirmesi ve kamu harcamalarının artırılması gerektiğini söyledi.



Düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nde konuşan Gurria, "Enflasyon beklentileri kontrol altındayken ve ciddi ekonomik durgunluğa girilme ihtimali artmışken faiz politikasında yeni gevşemeler için genişlik vardır" dedi.



Avrupa Merkez Bankası bankalararası borçlanma faizini son olarak 6 Kasım'da yarım puan indirerek yüzde 3,25'e çekmişti.



Avro Bölgesi'nde Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 4 ile 16 yıllık tarihi zirvesine ulaşan enflasyon oranı, ekonomik durgunluk ve petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşle geçen ay yüzde 3,2'ye gerilemişti.



OECD Genel Sekreteri Gurria, küresel finansal krizi atlatmanın "son yılların en büyük zorluklarından biri olduğunu" belirterek ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin 2009'da sıfır ya da eksi büyüme gerçekleştireceğini tahmin etti.



Gurria, "Ekonomide muhtemel bir toparlanmanın zamanı ve gücü ile ilgili ciddi bir belirsizlik bulunduğu" uyarısı yaptı.



Angel Gurria, Avro Bölgesi ekonomisinin canlandırılması için gevşek maliye politikasıyla devlet harcamalarının artırılmasını tavsiyesinde bulundu.

