-OECD, ABD'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ PARİS (A.A) - 20.09.2010 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ABD ekonomisi için 2010 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,5'e, 2011 yılı içinse yüzde 2,3'e indirdi. Merkezi Paris'te bulunan OECD Mayıs ayında yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin Gayri Safi Yurt içi Hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl ise yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin ediyordu. OECD açıkladığı raporda, canlandırma paketleri sayesinde ABD ekonomisinin, bugüne kadar yaşanan en ciddi krizin ardından tekrar büyümeye başladığına dikkati çekti. ABD ekonomisinin yüksek bir kamu borcu ve bütçe açığıyla birlikte durgunluktan çıktığına işaret eden OECD, ülke ekonomisinin ilerleme kaydettiği ancak sorunları çözmesinin yıllar alacağını belirtti. OECD'nin raporunda, ABD ekonomisinin yaşanabilir bir bütçeye ulaşması için harcamaların kontrolünün yeterli olmayabileceği vurgulanarak, hükümetin durgun bir ekonomik toparlanmayı canlandırmak için çabalarken aralarında işsizliğin de bulunduğu bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğu ve işsizlik oranlarının kriz öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağı ifade edildi.