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Ekonomi

OECD, 50.KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAYACAK PARİS (A.A)

09 Mayıs 2011 14:05

-OECD, 50.KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAYACAK PARİS (A.A) - 09.05.2011 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 25-26 Mayıs tarihlerinde Paris'te düzenlenecek bakanlar konseyi toplantılarında 50. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. 1961 yılında Marshall Planını devam ettirmek amacıyla kurulan OECD, yaptığı çalışmalarla, dünyada ekonomik büyüme, işbirliği, kalkınmanın sağlanmasını hedefliyor. Paris'teki 50. kuruluş yıldönümü toplantısı, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın başkanlığında gerçekleşecek. Toplantılara çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanını katılacak. Türkiye'den Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın katılması beklenen toplantıların ana teması, ''daha iyi yaşam için yeni politikalar''. Ekonomik büyüme ve istihdamın sağlanması, enerji ve gıda fiyatlarının artışıyla ilgili sorunlar, toplantılarının ana gündem maddelerini oluşturuyor. Bakanlar konseyi toplantısından bir gün önce üye ülkelerdeki, işveren, işçi temsilcileri, uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, OECD forumu düzenlenecek.

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