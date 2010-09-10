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Ekonomi

OECD, 15 EYLÜLDE TÜRKİYE RAPORUNU AÇIKLAYACAK PARİS (A.A)

10 Eylül 2010 21:04

-OECD, 15 EYLÜLDE TÜRKİYE RAPORUNU AÇIKLAYACAK PARİS (A.A) - 10.09.2010 - Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 15 Eylülde Türkiye ekonomi raporunu yayımlayacak. OECD'den yapılan açıklamada, raporun yayımlanacağı gün, OECD Genel Sekreteri Angel Gurría ile Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Raporda, küresel mali kriz döneminde Türkiye'nin ekonomi alanında aldığı önlemlere ve yapısal reformlara ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi bekleniyor.

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