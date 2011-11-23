Odyakmaz: Yıldırım bana şike teklif etti

T24

Odyakmaz’ın programdaki konuşmaları



'Aziz Yıldırım bana haber gönderdi'



'Trabzonspor 1 milyon teklif etti'



'Korcan’ı da yaktılar'



'Biz dört atacaktık hakem engel oldu'



Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz’dan Metris itirafları. Şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mecnun Odyakmaz, yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemi sarstı. Odyakmaz, Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan şike ve teşvik teklifi aldığını ancak bunları kabul etmediğini belirtti.Taraf gazetesinde yer alan haber şöyle:Kanaltürk‘te yayınlanan Telegol programının sunucusu Serhat Ulueren‘e açıklamalarda bulunan Odyakmaz, önemli itiraflarda bulundu. Odyakmaz, “Aziz Yıldırım ve bazıları maç öncesinde beni aradı ve maçı kendilerine vermemizi istediler. Biz şike yapmadık. Maçtan önce soyunma odasına indim ve çocuklardan kanlarının son damlasına kadar savaşmalarını istedim” dediğini belirtti.Eski futbolcuları Mehmet Yıldız’ın kendisiyle maçtan önce görüştüğünü belirten Odyakmaz, “Aynı maçtan önce Mehmet Yıldız geldi ve ‘Kimden geldiğini sorma ama Trabzonspor’dan biri tüm takıma 1 milyon teşvik primi vermek istiyor’ dedi. Ben de ona bizim böyle şeylerle işimizin olmayacağını söyledim. Bunları mahkemede de dile getireceğim” şeklinde konuştu.Suçsuz olduğunu söyleyen Mecnun Odyakmaz, “Aziz Yıldırım’la konuşuyor ve telefonu kapatıyorum. Sonra Aziz Yıldırım muhasebecisini arıyor, acilen para göndermesini istiyor. O parayı benim aldığım iddia edildi. Yargısız infaza kurban gittim” dedi. Odyakmaz, daha önce kanunsuz işler yaptığını ancak 2006 yılından bu yana ne futbolda, ne de özel hayatında bu tip işlere girmediğini dile getirdi.Serhat Ulueren’in Telegol programında, Metris’te görüştüğü Mecnun Odyakmaz’la yaptığı söyleşi:Serhat Ulueren (S.U): Mecnun Başkan nasılsın? 3 temmuzdan bugüne neler yaşadın?Mecnun Odyakmaz (M.O): Gençliğimin önemli bir zamanı cezaevinde geçti. Gençlik yıllarımda maalesef pis işlere bulaştım. Evet, hepsi hataydı. Gençken içimdeki şiddet fazlaydı ve bunların bedelini 95 yılına kadar ödedim. Sonra tövbe ettim.S.U: Peki ne yaptın ki bugün buradasın. Şikeye nasıl karıştın?M.O: Ben ve arkadaşlarım asla şike yapmadık. Aziz Yıldırım’la çok görüşen, hatta iyi anlaşan bir kişi değilim. Aramız hep gergin olmuştur. Yıldırım, şampiyonun belli olacağı son maç öncesi birçok kişi gibi bana haber gönderdi. Ama onlarla bu tür diyaloglara girmedim. Onlar benden Sivasspor olarak maçı vermemizi istediler ama ne telefonda ne de yüz yüze onlara söz vermedim. Maçtan önce teknik kadroya ve oyunculara, “Maçı satan şerefsizdir. Onurunuzla oynayın” dedim. Bu konuşmam gazetelerde, “Arkadaşlar sert oynamayın” şeklinde çıktı. Bu, bana ait değildir.Mehmet Yıldız maçtan iki gün önce geldi, ‘Fenerbahçe maçı için Trabzonspor takıma 1 milyon teşvik primi vermek istiyor. Ne dersiniz?” dedi. Ona şu karşılığı verdim: “Söyle onlara biz ne Fener’e maç satarız, ne de Trabzon’dan teşvik primi alırız. Sakın bir daha kimseyle görüşme.” Biz Fener’e maç satmadık. Ben Aziz Yıldırım’la telefonda konuşuyorum. Üstelik maçla alakası yok. Telefonu kapatıyoruz, Aziz Başkan birkaç dakika sonra muhasebecisi Tamer’i arıyor ve “Bana acil para gönder” diyor. Ben bu konuşmalardan sonra cezaevine gönderiliyorum. Ortada para da yok çanta da.S.U: Futbolda bugüne kadar hiç pis işlerin içinde oldun mu?M.O: İlk geldiğim yıllarda baktım herkes maç alıyor, satıyor. Yani tam bir rezalet durum var. Birkaç yıl ben de doğru olmayan işler yaptım ama inanın 2006 yılından beri ne futbolda, ne özel yaşantımda hiçbir kanunsuz, hileli işin içinde olmadım.S.U: Kaleciniz Korcan’ın yediği gol için ne diyorsunuz?M.O: Çocuğu da yaktılar. Neymiş, elinden topu kaçırmış. Sanki Volkan hatalı gol yemedi mi? O zaman Volkan’ı da biz satın aldık.S.U: Maçtan önce elinizle dört işareti yaptınız. Maç da 4-3 bitti.M.O: Yanımda Sivas Valisi vardı. Aziz Yıldırım biraz uzaktı bana. Maçın başlamasına dakikalar kalmıştı. İstanbul medyasından yakından tanıdığım iki kişi ‘size k...cağız’ tarzında el işareti yapınca, ben de onlara dört yaptım. Yani ‘4 atacağız size’ demek istedim. Biz dört atacaktık ama yardımcı hakem izin vermedi. Aleks Taşçıoğlu olması lazım. Mutlak golümüzü yedi. Ama o hakeme kimse bir şey söylemedi. Soruşturulmadı bile olay.