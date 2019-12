Odyakmaz: Güzel olan liderlik

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-1 beraberlikle ilgili olarak, "Bu gecenin güzel tarafı liderliğin devam etmesi" dedi.



Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün ligin ikinci yarısındaki karşılaşmalara nazaran biraz daha iyi futbol oynadıklarını belirtti.



Takımın sergilediği futboldan memnun olduğunu ifade eden Otyakmaz, "Golü de bulduk, fakat yine çabuk bir gol yedik. Berabere bitti, liderliğimiz ve avantajımız devam ediyor, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu gecenin güzel tarafı liderliğin devam etmesi" diye konuştu.



Otyakmaz, zirve yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yenildiği haftada ele geçirdikleri fırsatı değerlendiremediklerinin belirtilmesi üzerine, "Çok önemli bir karşılaşmaydı. İki takım da kontrollü oynadı. Maçın hakkı olan beraberlikti, beraberlikle sona erdi" dedi.



Fenerbahçe ve Trabzonspor ile aralarında olan puan farkına 1 puan daha eklediklerini anlatan Otyakmaz, "Birer puan daha arayı açtık ama kazansaydık çok büyük bir avantaj yakalayacaktık. Maalesef olmadı ama liderliğimizin devam etmesi dediğim gibi gecenin en güzel olayı" yorumunu yaptı.



Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal da Beşiktaş'ın son 4 haftadır ligin en formda ekiplerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Buradaki amacımız onları puansız göndermekti ama bugün iki takım da denk bir futbol sergiledi. Oyunun hakkı da beraberlikti, her iki takıma da hayırlı olsun. Biz şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyoruz. Mühim olan büyük takımlara kaybetmemekti, biz bu yıl sahamızda 3 büyük takıma da kaybetmedik, İnşallah Trabzonspor'a da kaybetmeyeceğiz ve şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz. Bu kadar da iddialı konuşuyorum."



Sivasspor'un rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremediğinin belirtilmesi üzerine Ünsal, şunları kaydetti:



"Elbette ki bir fırsattı, yani şampiyonluğu kovalayan iki takım maçlarını kaybetmişlerdi. Ama neticede futbol. 1-1 berabere bitmiş, artık kaderimize razı olacağız. Hakem de gayet güzel bir yönetim gösterdi, ben ayrıca hakemleri de tebrik ediyorum. Her maçta sonra böyle şeyler oluyor, hakemlerimize de destek olmamız lazım. Tatlı da bir maç oldu, gayet centilmence bir maç oldu. Hem yöneticiler, hem futbolcular, hem hakemler, her şey çok güzeldi. Sonuçta berabere oldu. Mağlup de olabiliriz, galip de olabiliriz, bence sportmence, fair-play ruhuna yakışır bir maç oldu. Mühim olan da odur, şampiyon biz oluruz, onlar olur, hiç fark etmez, ama İnşallah biz oluruz diyorum."





BEŞİKTAŞ GENEL SEKRETERİ ÖNER



Beşiktaş Genel Sekreteri Kenan Öner ise ligin zirvesinde yer alan iki takımın da iyi futbol sergilediğini, maçın iyi bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.



Böyle üst düzey bir mücadelenin sergilendiği bir ortamda elde edilen beraberliğin, alınan 1 puanın kötü bir sonuç olmadığını ifade eden Öner, "Bundan sonra lig çok daha heyecanlı geçecek, biz ama iyi futbol oynayarak, mücadelemizi sürdürerek ligin sonunda hedeflediğimiz kupaya varmak istiyoruz" dedi.