Odyakmaz: Fenerbahçe ve Trabzonspor teşvik primi teklif etti

T24 - Şike soruşturması kapsamında tutuklanan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, cezaevinde Kanaltürk'te yayınlanan Telegol programı sunusucu Serhat Ulueren'e açıklamalarda bulundu. Odyakmaz, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ve Trabzonspor'un teşvik primi teklif ettiğini ancak reddettiklerini açıkladı.





Serhat Ulueren, Kanaltürk’te dün gece yayınlanan Telegol programında, Metris’te görüştüğü Otyakmaz’la yaptığı söyleşiyi aktardı.



İşte Telegol Programı Sunucusu Serhat Ulueren'in Metris'de Mecnun Odyakmaz ile konuşmaları:



Aziz Yıldırım ve birkaç kişi bize haber gönderip, maçı vermemizi istedi. Ancak telefonlarına çıkmadım. Ortada ne para var ne de çanta. Mehmet Yıldız, “Başkan Trabzon 1 milyon teşvik primi veriyor” dedi, “Söyle onlara ne maç satarız, ne de teşvik alırız” karşılığını verdim. Kalecimiz Korcan’ı da yaktılar.Neymiş, elinden topu kaçırmış. Volkan hatalı gol yemedi mi? O zaman Volkan’ı da biz satın aldık.





S.U: Mecnun Başkan nasılsın? 3 Temmuz’dan bugüne neler yaşadın?

M.O: Gençliğimin önemli bir zamanı cezaevinde geçti. Gençlik yıllarımda maalesef pis işlere bulaştım. Evet, hepsi hataydı. Gençken içimdeki şiddet fazlaydı ve bunların bedelini 95 yılına kadar ödedim. Sonra tövbe ettim.





Maçtan önce oyuncuları uyardım



S.U: Peki ne yaptın ki bugün buradasın. Şikeye nasıl karıştın?

M.O: Ben ve arkadaşlarım asla şike yapmadık. Aziz Yıldırım’la çok görüşen, hatta iyi anlaşan bir kişi değilim. Aramız hep gergin olmuştur. Yıldırım, şampiyonun belli olacağı son maç öncesi birçok kişi gibi bana haber gönderdi. Ama onlarla bu tür diyaloglara girmedim. Onlar benden Sivasspor olarak maçı vermemizi istediler ama ne telefonda ne de yüz yüze onlara söz vermedim. Maçtan önce teknik kadroya ve oyunculara, “Maçı satan şerefsizdir. Onurunuzla oynayın” dedim. Bu konuşmam gazetelerde, “Arkadaşlar sert oynamayın” şeklinde çıktı. Bu, bana ait değildir.





Aziz Yıldırım o parayı vermedi ki...



Mehmet Yıldız maçtan 2 gün önce geldi, “F.Bahçe maçı için Trabzonspor takıma 1 milyon teşvik primi vermek istiyor. Ne dersiniz?” dedi. Ona şu karşılığı verdim: “Söyle onlara biz ne Fener’e maç satarız, ne de Trabzon’dan teşvik primi alırız. Sakın bir daha kimseyle görüşme.” Biz Fener’e maç satmadık. Ben Aziz Yıldırım’la telefonda konuşuyorum. Üstelik maçla alakası yok. Telefonu kapatıyoruz, Aziz Başkan birkaç dakika sonra muhasebecisi Tamer’i arıyor ve “Bana acil para gönder” diyor. Ben bu konuşmalardan sonra cezaevine gönderiliyorum. Ortada para da yok çanta da.





2006 yılından bu yana temizim



S.U: Futbolda bugüne kadar hiç pis işlerin içinde oldun mu?





M.O: İlk geldiğim yıllarda baktım herkes maç alıyor, satıyor. Yani tam bir rezalet durum var. Birkaç yıl ben de doğru olmayan işler yaptım ama inanın 2006 yılından beri ne futbolda, ne özel yaşantımda hiçbir kanunsuz, hileli işin içinde olmadım.



S.U: Kaleciniz Korcan’ın yediği gol için ne diyorsunuz?



M.O: Çocuğu da yaktılar. Neymiş, elinden topu kaçırmış. Sanki Volkan hatalı gol yemedi mi? O zaman Volkan’ı da biz satın aldık.





Taşçıoğlu’nu araştırsınlar



S.U: Maçtan önce elinizle 4 işareti yaptınız. Maç da 4-3 bitti.

M.O: Yanımda Sivas Valisi vardı. Aziz Yıldırım biraz uzaktı bana. Maçın başlamasına dakikalar kalmıştı. İstanbul medyasından yakından tanıdığım 2 kişi ‘size k...cağız’ tarzında el işareti yapınca, ben de onlara 4 yaptım. Yani ‘4 atacağız size’ demek istedim. Biz 4 atacaktık ama yardımcı hakem izin vermedi. Aleks Taşçıoğlu olması lazım. Mutlak golümüzü yedi. Ama o hakeme kimse bir şey söylemedi. Soruşturulmadı bile olay.





