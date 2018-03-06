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Odunpazarı Belediyesi'nden kadın çalışanlarına 8 Mart'ta yarım gün izin

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, belediyedeki kadın çalışanlara öğleden sonra izin vereceklerini açıkladı

06 Mart 2018 18:46

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde, belediyedeki kadın çalışanlara öğleden sonra izin vereceklerini açıkladı.
Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapmasında Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kadınları, Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği ile Yunus Emre Lions Kulübü tarafından Hamamyolu Caddesi\'nde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt\'un yanı sıra ellerinde süpürge olan çok sayıda kadın temizlik işçisi katıldı. Başkan Kurt, burada yaptığı konuşmada, \"Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle etkinliklerin bir kısmına başlıyoruz. Bir farkındalık yaratalım istiyoruz. Kadını- erkeği eşit olan, hak ve hukuku öne çıkaran bir toplum yaratmak istiyoruz. Bu nedenle de emekçi kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Yarın, öbür gün ve ondan sonraki gün de devam edecek. Önemli olan birlikte olmak, dayanışma içerisinde olmak ve hak talebinde bulunmaktır\" dedi.
\'KADIN ÇALIŞANLARA ÖĞLEDEN SONRA TATİL\'
Dünya Kadınlar Günü\'nde, Odunpazarı Belediyesi\'nde çalışan tüm kadınlara öğleden sonra izin vereceklerini de duyuran Başkan Kurt, \"Biz çalışan kadınlarımızın tamamına 8 Mart günü öğleden sonra izin veriyoruz. Tatil yapmalarını sağlayacağız. Bu belki de Türkiye\'de ilktir ama böyle de olmalıdır. 8 Mart eğer bütün dünyanın kadınları için bir gün olarak kutlanacaksa emekçi kadınlarımızın hiç değilse o gün izin yapmasının doğru olacağını düşündük. 8 Mart\'ta Odunpazarı Belediyesi\'nde öğleden sonra hiçbir kadın çalışmıyor\" diye konuştu. 
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi\'nde memur, işçi ve sözleşmeli olarak yaklaşık 350 kadının çalıştığı belirtildi.

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