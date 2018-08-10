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ODUNLUKTA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Sultangazi'de, bir evin odunluğunda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye kiplerinin çabası sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü

10 Ağustos 2018 22:09

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Sultangazi\'de, bir evin odunluğunda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye kiplerinin çabası sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.
Habibler Mahallesi 2690 Sokak üzerinde bulunan bir evin odunluğunda saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Sultangazi ve Arnavutköy\'den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına yangın helikopteri de destek verdi. Bölgede ambulanslar da hazır bekletildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapan itfaiye erleri daha sonra bölgeden ayrıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından;
-Yangından alevli görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Yangın helikopterinin müdahalesi
AKTÜEL
-Bölgeden detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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