-ODUNLA ISINMA HESAPLI VE EKOLOJİK ANKARA (A.A) -12.12.2010 - Ankaralı bir şirketin geliştirdiği ve ''Doğa Ateşi'' adını verdiği yeni nesil odun sobasıyla doğalgazın üçte 1'ine, kömürün ise yarı fiyatına ısınmak mümkün. Oscar Grup şirketinin 4 yıldır üzerinde çalıştığı yeni odun sobası, odundaki yanıcı gazdan tam verim elde edilmesini sağlayarak, ekonomik ve aynı zamanda daha az tüketim nedeniyle ekolojik bir seçenek sunuyor. Kurulduğu 1974 yılından bu yana makine imalatı yapan ve 54 ülkeye ihracat yapan tamamen yerli sermayeli Oscar Grup'un 2011 hedefi ise Doğa Ateşi'ni ihraç ederek Avrupa'yı ısıtmak. Oscar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ufacık, ekonomik ve ekolojik ısınma sistemi olan Doğa Ateşi ile Türkiye'nin ithal ettiği ısınma amaçlı enerjiyi düşük seviyelere indirilmesine katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Doğa Ateşi'ni 4 yıl süren araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri ve 2009 Eylül ayından itibaren pazara sunduklarını bildiren Ufacık, gelecek yıl ihracata başlayacaklarını açıkladı. Ufacık, patenti kendilerine ait yeni nesil ısınma sistemi Doğa Ateşi'nin soba ve şöminelerden 8 kat daha verimli ve doğa dostu olduğunu ifade etti. Yeni nesil odun sobaların avantajlarına dikkati çeken Ufacık, bir kilo odunun 1 saat civarında yandığını ve tam yanma sonucunda yüzde 80 daha az kül bıraktığını kaydetti. -SANAYİ BİNALARI VE FABRİKALAR ODUN SOBASIYLA ISINACAK- Ufacık, Doğa Ateşi'nin ısınma ihtiyacına göre bir çok farklı modelinin olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: ''Doğal Ateşi ile doğal gazın üçte birine, kömürün yarı fiyatına ısınma sağlıyoruz. Yaptığımız bir araştırmada orman köylülerinin 1 yılda 14 tona yakın odun yaktığını tespit ettik. Üstelik eski nesil sobalar yüzde 15-34 arası ısınma sağlıyordu. Geliştirdiğimiz yeni nesil odun sobası ile ısınma verimini 74-82 seviyesine çıkardık. Bu verimi yaparken diğer katı yakıt sistemlerinin neredeyse yüzde 70 daha az odun yakıyorsunuz. 1 kilo odunun enerjisinin ortalama yüzde 40'ı karbondan, geri kalan kısmı odunun içindeki yanıcı gazlardan oluştuğundan, eski nesil sobalarda gaz yanmadan bacadan duman olarak çıkarken, tam yanma yapılmadığından düşük ısı verimi sağlıyor. Doğa Ateşi ise tam yanma sistemi ile gazları da yaktığından yüksek verim ve issiz dumansız renksiz bir duman çıkararak, karbon dönüşümü ile tam ve çevreci bir ısınma sistemi sunuyor. Mesela yeni yapılan inşaatlarda tüm odalara doğa ateşinden sıcak hava üfleyerek ısıtabiliyoruz. Üç farklı kurulumu olan Doğa Ateşi'nin inşaat tadilat gerektirmeden 100 bin metrekareye kadar hacmi olan ev, ofis, restorant, cafe, sanayi tipi binalar ve fabrikaları ısıtabiliyor'' Ufacık, ''Doğa Ateşi ekonomik açıdan bakıldığında doğal gazın üçte birine kömürün yarı fiyatına ısınma sağlıyor'' dedi.