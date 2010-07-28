-ODUNCULAR SİTESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ ŞANLIURFA (A.A) - 28.07.2010 - Şanlıurfa Oduncular Sitesinde, gece çıkan yangın yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Sancaktar Mahallesi'nde bulunan oduncular sitesindeki bir iş yerinde, ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Şanlıurfa itfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca, çevredeki ilçelerin yanı sıra Adıyaman ve Kahramanmaraş komşu ilçelerden de takviye gelen ekiplerle yangını söndürülmeye çalışıldı. Yaklaşık 5 saatte söndürülebilen yangında, yaklaşık 12 civarında iş yerinde tonlarca odun ve kömür yandı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken dumandan etkilenen Ahmet Çakır (44), Aslan Eşref (19) ve adı öğrenilemeyen bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın devam ederken olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İl Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar, yangını söndürme çalışmalarını yerinde takip ettikten sonra, yetkililerden bilgi aldı. Vali Okutan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: ''Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının, elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Şuan için kesin bir şey söylemek doğru değil. Yangın esnasında ekiplerimiz, koordineli bir çalışma yürüttü. Maddi kaybımız var. En yakın zamanda mevcut alanın değiştirilmesi için çalışma başlatacağız. Alanda zarar gören işyerleri tespit edilecek.'' Belediye Başkanı Fakıbaba ise yangının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu arada itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.