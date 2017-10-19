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Odun yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nden geçen TEM'de odun yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtu

19 Ekim 2017 08:56

Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nden geçen TEM\'de odun yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtu. Ters dönen kamyonu kullanan sürücü öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, TEM\'in Maşukiye Mevkii\'nde meydana geldi. Zonguldak\'tan yüklediği odunu İstanbul\'a götüren 24 yaşındaki Yücel Karabostan yönetimindeki 67 NY 738 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kazayı gören sürücüler 112 Acil ve polisi aradı. Sevk edilen sağlık ekipleri ters dönen kamyondan çıkarılan sürücü Yücel Karabostan\'ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Mehmet Karakaş ise, kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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