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Odun keserken kazayla eşinin ölümüne yol açtı DENİZLİ (A.A)

18 Kasım 2011 17:52

-Odun keserken kazayla eşinin ölümüne yol açtı DENİZLİ (A.A) - 18.11.2011 - Denizli'de evinin önünde motorlu testereyle odun keserken, kazayla eşinin boğazını keserek ölümüne yol açan kişi gözaltına alındı. Honaz ilçesinin Pınarkent beldesinde M.K. (51), evinin önündeki odunları kestiği sırada kullandığı motorlu testerenin kontrolünü kaybederek, kendisine yardım eden eşi Nurten K'nin(49) boğazını kesti. Olay yerinde hayatını kaybeden Nurten K'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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