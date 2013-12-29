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'Odun herif' Melih Gökçek'le uğraşmaktan vazgeçmiyor!

Twitter'da Melih Gökçek'e şaka yaparak gündeme gelen 'Odun herif' rumuzlu kullanıcı, şakalarına yeni birini daha ekledi

29 Aralık 2013 13:40

Üç Bakan oğlunun rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınmasından sonra sosyal medya operasyonun yankılarıyla sarsıldı.

Herkes sosyal medya ve internet sitelerinden operasyonun ayrıntılarını öğrenmeye çalıştı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başlanı Melih Gökçek'e attığı tweetlerle haber sitelerine konu olan Twitter'daki "Odun Herif" isimli kullanıcının Melih Gökçek'e yaptığı şaka çok konuşuldu.

Daha öMelik Gökçek'i "senin oğlanı içeri almışlar" diyerek korkutan Odun Herif, Melih Gökçek ile uğraşmaya devam ediyor.

Son olarak Melih Gökçek'e "Sana önemli bir şey söyleyeceğim" diyen Odun Herif melih gökçek'in "Söyle" demesi üzerine bakın ne cevap verdi;

 

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