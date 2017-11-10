Odun dışı orman ürünlerine talep artıyor

İZMİR, (DHA)- ODUN dışı orman ürünleri olan kekik, defne, meyan kökü, ıhlamur, adaçayı, biberiye ve meşe palamudu gibi ürünlerin ihracıyla, Türkiye\'ye 2016 yılında 128 milyon dolar geldi. 2023 yılında 2 milyar dolarlık ihracat hedefleyen sektörün temsilcileri, yol haritasını belirlemek için Ege İhracatçı Birlikleri\'nde bir araya geldi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği\'nin organize ettiği \'Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı\'na, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, Ekonomi Bakanlığı Maden Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanı Tayfun Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Daire Başkan Yardımcısı İsa Sertkaya ve Şube Müdürü Özgür Balcı, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol ve odun dışı orman ürünleri ticareti, ihracatı ve üretimi ile ilgili firmalardan temsilciler katıldı. Çalıştayda konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye\'nin önemli doğal değerlerinden olan odun dışı orman ürünlerin, özellikle de defne yaprağı, adaçayı, kekik, biberiye ve ıhlamur gibi ürünlerin, önemli kısmının ihraç edildiğini söyledi. Bu ürünlerin ihracıyla ekonomiye katkı sağlandığını belirten Tarakçıoğlu, şunları kaydetti:

\"Aksi halde bu ürünler doğada yok olup gidecek. Söz konusu ürünlerin asıl olarak tarım ürünü kategorisinde değerlendirildiği hususları da göz önünde bulundurularak, toplanma şartları günün koşullarına göre mutlaka yeniden düzenlenmelidir. Bu konudaki kaçak toplamalar, sıkı bir denetimle ortadan kaldırılarak, haksız rekabetin önüne geçilmesi gerekiyor.\"

\'DEFNE VE KEKİK ÜRETİMİNDE DÜNYADA ÖN SIRADAYIZ\'

Odun dışı orman ürünleri sektörünün daha çok orman köylülerini ilgilendiriyor gibi gözüktüğüne dikkati çeken Tarakçıoğlu, \"Bu ürünler kırsal kalkınma yönünden çok büyük bir potansiyel taşıdığından, aslında ülke ekonomisi için de hayati önem arz ediyor. Yarattığı istihdam, kayıt dışı olduğu için, pek görünmese de yüksek seviyelerde olduğu hepimizin malumu. Ayrıca, dünyada artan sağlıklı beslenme trendine bağlı olarak tıbbi ve aromatik bitkilere de talep her geçen gün artmaktadır. Türkiye olarak artan talebi karşılamaya dönük pazar potansiyeline sahibiz. Özellikle, defne ve kekik üretim ve ihracatında dünyada önemli bir yerimiz var\" dedi.



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