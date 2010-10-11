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Dünya

ÖDÜLÜNÜ TİANANMEN KURBANLARINA ADADI PEKİN (A.A)

11 Ekim 2010 02:43

-ÖDÜLÜNÜ TİANANMEN KURBANLARINA ADADI PEKİN (A.A) - 10.10.2010 - Nobel barış ödülünün bu yılki sahibi hapisteki Çinli siyasi muhalif Liu Şiaobo, ödülünü Tiananmen kurbanlarına adadı. Merkezi New York'ta bulunan sivil toplum örgütü Human Rights in China (HRIC), Liu Şiaobo'nun karısı ile irtibata geçtikten sonra, Liu Şiaobo'nun ''Bu ödül 4 Haziranın yitik ruhlarına adanmıştır'' dediğini duyurdu. Liu Şiaobo'nun karısı Lu Şia'ya söz ettiği ''yitik ruhlar'', 1989'da öğrenciler tarafından Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda başlatılan demokratik hareketin rejim tarafından kanlı şekilde bastırılmasıyla hayatını kaybedenler anlamına geliyor. HNIC ayrıca, Nobel ödülü sahibinin karısıyla 1 saat görüştüğünü, görüşmeden sonar Pekin'e dönen Lu Şia'nın gözaltına alınarak ev hapsinde tutulduğunu açıkladı. Demokratik bir Çin isteyen Şart 08 adlı bildirgenin yazarlarından biri olan Liu Şiaobo 11 yıl hapse mahkum edilmişti. Ödül kendisine, ''Çin'de insan hakları yararına şiddetten uzak, daimi çabalarından'' dolayı verilmişti.

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