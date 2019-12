-ÖDÜLLÜ ŞARKI YAZARI İNTİHAR ETTİ NEW YORK (A.A) - 23.05.2011 - Amerikalı şarkı sözü yazarı ve besteci Joseph Brooks intihar etti. Polisin açıklamasına göre, New York-Manhattan'daki apartmanında ölü bulunan 73 yaşındaki Brooks, Oscar ve Grammy ödülü getiren meşhur şarkısı "You Light up My Life: Hayatımı Aydınlattın- Neşelendirdin" şarkısıyla ünlüydü. Öğle yemeği randevusuna gelen arkadaşı tarafından ölü bulunan Brooks'un, kadınları evine davet ederek ilaçlı içki içirdiği iddiasıyla hakkında tecavüz davası bulunuyordu. Brooks'un oğlu ağır metalci müzisyen Nicholas Brooks hakkında da Perulu-Amerikalı mayo desinatörü Sylvie Cachay'ı banyo küvetinde boğmaktan aralık ayında dava açılmış, tutuklanan oğlu suçsuz olduğunu beyan etmişti.