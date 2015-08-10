'Ödül adı altında kamu personeli olmayan kişilere 12 milyon 192 bin lira dağıtıldı'

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2008 yılından 2015’in Haziran ayına kadar geçen sürede, ikramiye ve ödül adı altında Maliye Bakanlığı bütçesinden, kamu personeli olmayan kişilere 12 milyon 192 bin TL, kamu personeline ise 1 milyar 589 milyon TL ikramiye dağıtıldığını öne sürdü. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tekin, “Bugüne kadar ödül ve ikramiyelerin nasıl dağıtıldığı ile ilgili bir denetim yapılmış mıdır? Açılan herhangi bir soruşturma var mıdır?” sorusunu dile getirdi. Tekin şöyle konuştu:

“Alım gücünün bu denli azaldığı, yoksullaşmanın hızlandığı bir süreçte memurlar, emekliler evine et götürebilmek, çocuğunu okutabilmek istiyor. Ancak kredi kartı ve kredi borçları nedeniyle bankalarla boğuşan vatandaş aldığı zam oranını da hayat pahalılığına kaptırıyor. Ücretliden kesilen gelir vergisi tutarı geçen yıl 55 milyar TL’yi geçti. Yaklaşık 2.9 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisi ve onların ailelerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümet bütçenin kısıtlı imkanları nedeniyle yine istenilen zam oranlarını veremeyeceğini açıklıyor. Seçim vaatlerimiz arasında emekliye yılda iki kez ikramiye verilmesine karşı çıkıldı. Mali disiplinle ve adil bir bölüşümle bunu yapmak mümkün. Tam da böyle bir zamanda Maliye Bakanlığı verilerinde “bazı kamu personeline” ödül ve ikramiye kaleminden milyonlarca liranın aktarıldığı görülüyor. 13 yıllık AKP iktidarında kamudaki kadrolaşmalar, yapılan atamalar göz önünde bulundurulduğu kimlere, hangi başarılı işlerinden dolayı ödül ve ikramiye dağıtıldığı merak uyandırıyor.’’

2008 yılından 2015’in Haziran ayına kadar geçen sürede, bu ikramiye ve ödüllerin gerçekten liyakatle, hiçbir ayrımcılık yapmadan, kimseyi kayırmadan yapılıp yapılmadığının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini söyleyen CHP Genel Sekreteri Tekin’in yanıt bekleyen soruları ise şöyle:

- Ödül ve ikramiye verilecek kişiler hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

- Hangi meslek gruplarına ne kadar ödül ve ikramiye dağıtılmıştır?

- Ödül ve ikramiye alacak kişiyi belirleme yetkisi kimlerdedir?

- 2008 yılından bu yana yıllar itibariyle kaç kişiye bu kalemden ödeme yapılmıştır?

- Bugüne kadar ödül ve ikramiyelerin nasıl dağıtıldığı ile ilgili bir denetim yapılmış mıdır? Açılan herhangi bir soruşturma var mıdır?