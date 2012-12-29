ODTÜ'yü kınayan Öğrenci Konseyi Başkanı bakanlık müşaviri çıktı

ODTÜ’deki olayların ardından öğrencileri suçlayan açıklamalar yapan Türkiye Öğrenci Konseyi Başkanı Nihat Buğra Ağaoğlu (27), 6 Eylül’den beri sağlık bakanlığı müşaviri olarak görev yapıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre konseyin başkanlığını yürüten Ağaoğlu 2009’da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ağaoğlu, 3 yıl içinde çeşitli kademelerde görev yaptığı Sağlık Bakanlığı’nda müşavirliğe kadar yükseldi. Ağaoğlu, 2009 Eylül’ünde İstanbul Sultanbeyli Sağlık Bakanlığı Manolya Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak meslek hayatına başladı. Nisan 2010’a gelindiğinde Ağaoğlu, Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Sağlık Grup Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı–Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Ağaoğlu’nun 2009-2010 yılları arasındaki görevi ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Döner Sermaye Komisyon Üyeliği oldu. Ağaoğlu, Ağustos 2011’de İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı’na getirildi. Aralık 2011’den bu yana Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Sağlık Projeleri’nde yöneticilik görevini üstlenen Ağaoğlu, 3 yılın sonunda bakan müşavirliğine kadar yükselmeyi başardı.

Ağaoğlu, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda doktora yaptığı için öğrenci sıfatıyla 2011’de Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı’na seçildi. Ağaoğlu, 2011’den bu yana da YÖK’e bağlı Türkiye Öğrenci Konsey Başkanlığı görevini yürütüyor.

Ağaoğlu, “Devlet memurluğu ile öğrencileri temsil eden konseyin başkanlığını bir arada yürütmek, üniversitelerin özgürlüğü ve özerkliği açısından bir engel teşkil etmiyor mu?” sorusuna da, “Hayır hiçbir engel yok. Hatta tam tersi avantaj bile teşkil ediyor” yanıtını verdi.

Başbakana 4+4+4 teşekkürü

Ağaoğlu, kamuoyunda uzun süre tartışma yaratan 4+4+4 12 yıllık zorunlu eğitim sitemine geçiş yasasının kabul edilmesinin ardından da Başbakan Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Ağaoğlu, Twitter hesabından, “Sayın Başbakanımızla görüştük. Yeni 4+4+4 eğitim sistemi için teşekkür ettik ve faaliyetlerimizden bahsettik” demişti.

ODTÜ’yü kınamıştı

ODTÜ’deki olayların ardından YÖK binasında açıklama yapan Ağaoğlu, ODTÜ yönetimini kınayarak “ODTÜ’ye gelen Başbakan bu ülkenin başbakanıdır. Onu her yerde koruyan polis bu ülkenin polisidir. Doğal olarak Başbakan’ı korumak adına bulunan polise ithamlarda bulunulması bizce anlamsızdır. Eğer oradaki öğrenciler o an polis tarafından tahrik edilmişlerse o molotofkokteyllerini bu kadar hızlı hazırlayabilen arkadaşları savunma sanayimizde destek olacak çalışmalar içinde bulunmaya davet ediyoruz. Sözüm ona ‘protesto özgürlüğü’ adı altında meşrulaştırmaya çalışan ve tüm bu yaşananları geri planda engellemeyerek olaylara çanak tuttuğunu düşündüğümüz ODTÜ’nün mevcut yönetimini de kınıyoruz.” demişti.

Önceki başkan Jaguar ile gündeme gelmişti

2011 yılında, o dönem adı Ulusal Öğrenci Konseyi olan kurumda başkan yardımcısı ve Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin Altınel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, öğrenci temsilcilerine verdiği öğle yemeğine Jaguar marka otomobiliyle gittiği için tartışılmıştı. Altınel, üniversiteden mezun olduktan sonra bu görevini bırakmıştı.