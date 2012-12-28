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ODTÜ'yü kınayan Galatasaray Üniversitesi Rektörü binada mahsur kaldı

Üniversite öğrenci ve öğretim üyeleri, ODTÜ yönetimi ve öğrencilerini kınayan Rektör Prof. Dr. Ethem Tolga’yı bugün bir kez daha protesto etti

28 Aralık 2012 00:37

ODTÜ’deki olaylı öğrenci protestosunun ardından kınama mesajı yayımlayan Galatasaray Rektörü Ethem Tolga, öğrenciler tarafından protesto edildi. Rektör, gösteriler sırasında çıkan arbede nedeniyle üniversite binasında mahsur kaldı.

ODTÜ’de Göktürk-2 uydusunun fırlatılışı sırasında yaşanan olayların ardından kınama mesajı yayımlayan Galatasaray Üniversitesi’nde (GSÜ) sular durulmuyor.

Üniversite öğrenci ve öğretim üyeleri, ODTÜ yönetimi ve öğrencilerini kınayan Rektör Prof. Dr. Ethem Tolga’yı bugün bir kez daha protesto etti.

Üzerinde ''Üniversiteler AŞ, rektörler CEO'' yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, ''Her yer ODTÜ, her yer direniş'' sloganları attı.

Gösteri sırasında öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Barikatı yıkan öğrenciler rektörlük binasına girmeye çalıştı.

Öğrencilerin içeri girmesinin ardından yerleşkenin dış kapıları güvenlik görevlileri tarafından kilitlendi.

Öğrencilerin protestosu devam ederken, Rektör Ethem Tolga, üniversite binasında mahsur kaldı.

 

'Yanlış anlaşıldım, özür dilerim'

 

Olaylar nedeniyle üniversiteden çıkamayan Tolga, yazılı açıklamasında "Yaptığı açıklamanın Başbakan'ın eleştirileri ile aynı güne denk gelmesinin tesadüf olduğunu" belirtti.

Prof. Tolga, "1980 öncesi üniversitelerimizde yaşanan olayların ülkemiz ve üniversitelerimizi içine düşürdüğü ortamı acıyla yaşamış bir kişi olarak, son günlerde köklü ve saygın üniversitelerimizden biri olan ODTÜ'de ortaya çıkan olaylar beni ziyadesiyle üzmüş ve endişeye düşürmüştür" diyerek başladığı açıklamasında Marmara, İTÜ, YTÜ ve MSGSÜ rektörleri ile ortak yaptıkları açıklamanın 'şiddetten duyulan kaygıyı dile getirmek' amacıyla olduğunu söyledi. Rektör Tolga, açıklamanın yapılmasında hükümet ya da başka hiçbir kurumun etkisinin olmadığını söyleyerek " Yanlış anlaşıldım özür dilerim" dedi.
 

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