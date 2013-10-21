ODTÜ'lüler '5 bin fidan'ı açılan yolun kenarına dikti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, 18 Ekim gecesi polis desteğinde iş makineleriyle ODTÜ ormanına girerek otoyol projesi kapsamında ağaçları kesmesi üzerine başlatılan protestolarda bugün 5 bin fidan dikme eylemi yapıldı.

"Rantın Yoluna 5 bin Fidan Dikiyoruz. Fidanını, Kazmanı, Küreğini Kap Gel" sloganıyla çağrısı yapılan eylem çerçevesinde vatandaşlar ellerinde fidanlarla A4 kapısı önünde toplandı.

ODTÜ'lüler de Vişnelik Tesislerinin bulunduğu A4 Kapısı'nda kendilerini bekleyen ve eylemlerine destek veren Ankaralılarla buluşmak üzere ODTÜ Hazırlık E Binası önünden yürüyüşe geçti.

Polis, ODTÜ A1 ve A4 kapılarına yakın noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Çevik kuvvet ekipleri ve TOMA araçları A1 kapısına yaklaştı. Dışarıdan getirilen fidanların otoyol arazisine sokulması, üzerinde belediye isaretli yelekler dahi olmayan siviller tarafından engellendi. Öğrenciler polise karşı "Polis simit sat onurlu yaşa" ve "Kimyasal Tayyip Beton Gökçek" sloganları attı.

ODTÜ'lüler, yola giremeyince, fidanları yol çalışması alanının etrafına dikti.

Öğrencilerin belediye araçlarının olduğu bölüme geçmek istemesi üzerine polis A-4 kapısında müdahale etti. Öğrenciler kampüsün içine çekildi. Olaylar sürüyor.

Yaklaşık 2-3 km uzunluğundaki otoyol güzergahının her noktasında onlarca kamyon ve iş makinesi aralıksız çalışıyor. Kazılan toprak kamyonlarla tahliye edilmesine devam ediliyor.

19 Ekim Cumartesi günü ODTÜ öğrencileri ve 100. Yıl mahallesi sakinlerinden oluşan yaklaşık 200 kişi otoyol çalışmasının yapıldığı ve ağaçların kesildiği bölgede bir araya gelerek sembolik tıklayın olarak 30'a yakın fidan dikmişti.

Bugün de aynı bölgede ODTÜ öğrencileri, Eğitim Sen 5 Nolu Şubesi, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri eylemlerine devam etme kararı aldılar.

Eylem dahilinde, A4 kapısından başlayarak kampüs ana girişi A1 Kapısı arasında ağaçların kesildiği bölgeye beş bin fidan dikilmesi planlanmıştı.

ODTÜ Rektörlüğünden sert açıklama

Bu arada ODTÜ Rektörlüğü’nden bugün yapılan açıklamada da, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampusa yasadışı olarak girdiği anımsatıldı ve yasal işlem başlatılacağı vurgulandı. Açıklamada, önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü, belediyenin, ağaç kestiği araziye 3 bin fidan dikileceği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

ODTÜ Mensupları ve Öğrencilerine Duyuru

Değerli Mensuplarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Üniversitemizin bilgisi ve izni olmaksızın, 18 Ekim 2013 Cuma gecesi saat 21.15 civarında yerleşkemize girerek yol inşaatına başlaması ve ağaçları sökerek kaldırması ile başlayan sürece ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin aşağıdaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 18 Ekim 2013 Cuma gecesi habersiz ve izinsiz olarak yerleşkemize girerek baskın şeklinde başlattığı yol inşaatının ve ağaçların kaldırılmasının durdurulması için Rektörlük tarafından meşru tüm çözüm yolları denenmiş, gece boyunca ilgili kurumlara ve yetkili mercilere sözlü ve yazılı olarak ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak yapılan başvurulara rağmen Belediye ekiplerinin faaliyetleri sabah 6.30’a kadar sürmüştür.

19 Ekim 2013 Cumartesi günü Üniversite Yönetimi, Hukuk Müşavirliği, ilgili birim yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri saat 10.00 – 17.00 saatlerinde toplanarak yasal ve idari yönlerden stratejileri tartışmıştır. Toplantının sonunda hazırlanan Rektörlük Açıklaması 19 Ekim 2013 Cumartesi Üniversitemiz web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

20 Ekim 2013 Pazar günü Rektörlük yöneticilerinin, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinin, Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık Bölümleri öğretim üyelerinin, hukuk müşavirlerinin ve teknik birim yöneticilerinin katılımıyla 14.00 – 19.00 saatleri arasında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planın, ODTÜ önerisinden farklı olduğu noktalar değerlendirilmiş ve itiraz edilecek noktalar belirlenmiştir. ODTÜ’nün plana itirazları en kısa sürede Bakanlığa iletilecektir. Plan 4 Ekim 2013 tarihinde askıya çıktığından, bir aylık itiraz süresi 4 Kasım 2013 tarihinde sona ermektedir.

Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda öngörülen eylem planı aşağıda özetlenmiştir.

Yerleşkeye izinsiz girilmesi, ağaçların sökülerek kaldırılması ve bu müdahaleden sorumlu kişi ve kurumlar hakkında yasal başvurular 21 Ekim 2013 Pazartesi gününden itibaren başlatılacaktır. Bu işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiler ilerleyen günlerde sizlerle paylaşılacaktır.

Üniversite Senatosu 22 Ekim 2013 Salı günü saat 13.30’da toplanarak konu hakkında Üniversitemizin tepkisini yansıtan bir metni karara bağlayacaktır.

Üniversite Senatosunun duyurusu 23 Ekim 2013 Çarşamba günü basın mensupları ile paylaşılacaktır.

24 Ekim 2013 Perşembe günü veya 25 Ekim 2013 Cuma günü Yerleşkemize yaklaşık 3000 fidan dikilmesini amaçlayan bir etkinlik düzenlenecektir. Bu etkinliğe tüm mensuplarımız ve öğrencilerimiz davetlidir. Etkinlik programı Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

Bakanlık tarafından onaylanan planla ilgili bir bilgi notu hazırlanarak Üniversite kamuoyu ile paylaşılacak ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Yerleşkemize yapılan müdahale ve ağaçların sökülerek kaldırılmasına ve ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planındaki değişikliklere yapılacak itirazlara ilişkin olarak başlatılan yasal süreçlerdeki gelişmeler mensup ve öğrencilerimizle paylaşılacaktır.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

Rektörlük