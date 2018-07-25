ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye talebi reddedildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) mezuniyet töreninde 2006 yılında yargılandığı davada 'Güç sahibi eleştiriye açık olmalı' denilerek beraat eden 'Tayyipler Alemi' karikatürünü taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan 4 öğrencinin tahliye talebi ''kararın usul ve yasaya uygunluğu'' gerekçe gösterilerek reddedildi.

Gazate Duvar'ın haberine göre, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Temmuz’daki kararıyla tutuklananan ODTÜ'lü 4 öğrencinin avukatları, tutukluluk kararına itirazda bulundu. İtiraz başvurusunda, öğrencilerin yer aldığı bilimsel faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgelerle 10 öğretim üyesinin görüşlerine yer verildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ise “Dayanılan nedenlerle, gösterilen gerekçe ve evrak içeriğine nazaran Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının usul ve yasaya uygun olduğu” savunarak itiraz başvurusunu reddetti.

Avukattan itiraz: Hangi delili karartacaklar?

Avukatlar, öğrencilerin birçok bilimsel faaliyette yer aldığını belirtirken şu açıklamalarda bulundu:

“Öğrenciler mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılması için takip cihazı tasarımı, parmak ve el gelişimini tamamlayamamış ya da engelli çocuklar için protez el geliştirilmesi, su ve sel baskınları gibi doğal afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin daha verimli çalışması için iletişim ve takip cihazı tasarlanması, bebek ve çocuklarda sık rastlanan hastalıkların evde teşhis edilmesi gibi bir çok projede yer almaktalar. Bu kadar önemli işler yapmış ve daha önemlilerini de yapacak olan bu öğrencilerin cezaevinde bulunmaları anlaşılır değildir. Tutuklama gerekçesinde delillerin toplanmadığından ve delillerin karartılması şüphesinden bahsediliyor. Tutuklanmaları ile ilgili tek delil karikatürün basılmış olduğu pankart. Zaten bu pankartı taşıdıklarını inkâr etmiyorlar. Hangi delili karartacaklar?”